Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana: "El FAS le gana al funcionario público"

EL GRÁFICO charló con el alcalde de Santa Ana Gustavo Acevedo. El edil es un seguidor acérrimo de FAS y en sus redes sociales lo ha demostrado y reconoce que le cuesta separar el lado de aficionado y de funcionario público cuando se trata del equipo asociado.

Acevedo siempre ha sido fanático de los tigrillos pero ahora lo vive de una forma diferente. "Vivir esto y ahora estar en la alcaldía y ser un socio estratégico del equipo y siendo aficionado me pone entre el funcionario que debe mantener el protocolo. Acá lo vivimos con fervor y para mi a veces me ganan los colores", dice entre risas el alcalde santaneco.

Y es que en las últimas semanas, Gustavo Acevedo ha incendiado las redes con tuit contra aliancistas y recientemente contra los aguiluchos. "El FAS le gana al funcionario y en ese momento empiezo a escribir para sentirme parte como un aficionado más".

Acevedo es sincero: "Créeme que me ha pasado que escribo (un tuit) y después borro porque me voy a meter en un lío y pongo algo más light... Me digo:'Gustavo, tenemos que actuar como funcionario público '. Tenemos a otros alcaldes que son parte de otros equipos".

"Somos una nueva generación de políticos jóvenes. Yo crecí viendo a FAS, crecí viendo al equipo y a los distintos jugadores y viví uno de los momentos más bonitos cuando estábamos ganando al principio de los 2000 con" Chochera" Castillo. Yo hasta iba a San Miguel a ver los partidos, he visto finales y aguantado agua por el FAS", recuerda el alcalde santaneco.

Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana posa con la medalla del Clausura 2021 que ganó FAS

Menque "siempre hemos estado en las buenas, las muy buenas y en los momentos en que FAS tuvo la sequía".

"Nos encanta el equipo y a veces nos gana el fervor de los aficionados. A veces cuando me comentan quiero contestarles a todos y discutir como cuando lo hacía con mis amigos en redes sociales... En eso que no tiene nada que ver con la política, a Gustavo Acevedo le gana al protocolo", agregó el edil santaneco.

"Un día iba a poner un post en donde iba a poner que Jocoro no llenaba todavía el primer bus... después pensé que era demasiado y que me estaba pasando (risas)", dijo. Pero aclaró que "es broma, ojalá lleven a su afición y apoyen a su equipo. Realmente estamos felices y ojalá nos traigamos la copa", concluyó.