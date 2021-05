'Gullit' Peña: "Yo salí de una cancha de piedra y de tierra"

Carlos "Gullit" Peña quiere cambiar la imagen de FAS y de cierta forma lo ha conseguido. El mexicano ha tenido un rendimiento aceptable en su primera temporada con los santanecos pero todavía falta la parte más importante del campeonato. El ex campeón del fútbol mexicano con León habló sobre el momento por el que pasa el equipo, su adaptación a la ciudad y la realidad por la que pasa el fútbol nacional.



¿Cómo has visto al FAS y las sensaciones en tu primer torneo en el fútbol salvadoreño?

La verdad es que he visto al equipo cada vez más comprometido y motivado cuando se acerca la próxima fase. El equipo anda bien, motivado y emocionado. Se trabaja hasta ahora con mucha humildad.



Dentro de lo que hemos visto de FAS en el torneo, uno de los rivales que más le cuesta ha sido Once Deportivo ¿Por qué los complica tanto?



No lo sé, no lo sé. A veces en el fútbol existe la paternidad, como le llaman. Tengo cuatro partidos jugando contra ellos y tres los hemos perdido pero a fin de cuentas eso sale sobrando cuando se tiene un objetivo. Seguimos bien en la tabla y hay que seguir trabajando para no seguir cometiendo los mismos errores.



Se juega con equipos como el Firpo a una hora complicada en canchas también complicadas en el fútbol salvadoreño...



No sé. Me han comentado los compañeros sobre las dificultades del clima pero somos profesionales y nos gusta el deporte que hacemos; nos tenemos que adaptar a cualquier situación, sea lluvia o nieve, siempre nos adaptamos.



FAS ha ido en ascenso aunque le costó encontrar su idea...

Hay gran calidad de jugadores y seres humanos que se quieren superar. Con la ayuda del cuerpo técnico que es completo y abierto al diálogo se trabaja para avanzar e ir paso a paso porque si creo que el equipo está para grandes cosas.



Nos cuentan que también ya te estableciste en Santa Ana después de un tiempo viajando desde San Salvador...



La gente ha sido muy amable conmigo y me hacen sentir en casa a mi y mi familia. Cuando vine me tocaba viajar desde San Salvador pero siempre me ha gustado estar cerca y agarré una buena casa y la gente es muy respetuosa y estamos contentos de estar acá.



Hace un tiempo Sebastián Abreu vino a jugar con Santa Tecla y él después mencionaba las carencias que tiene el fútbol salvadoreño en comparación con otras ligas, ¿Con qué te has topado en este primer torneo?



Todos tenemos distintas experiencias y en mi opinión, yo salí de una cancha de piedra y de tierra, hay que ser sinceros. Todos hemos salido de ahí y obviamente vamos creciendo y te quieres acostumbrar a lo bueno y para eso se trabaja. Pero acá tenemos canchas con pasto y gente que nos quiere ver jugar y eso lo disfruto siempre; cualquier estadio o campo donde me pare, siempre lo quiero disfrutar al máximo.



¿Has alcanzado tu pico de rendimiento en este torneo?

Nunca me gusta conformarme y si algo me sale bien trato que me salga mejor. Espero seguir por buen camino porque tenemos un cuerpo técnico que apoya en todo momento y cuando te dan eso lo único que te queda es trabajar.



También has tenido mucho apoyo desde México...

Siempre estoy agradecido con la gente de México que siempre me apoya y están siguiendo mi carrera.

Igual que la gente en Santa Ana...

Cuando se dieron cuenta que venía al FAS, en mis redes sociales había mensajes de cariño y apoyo de toda la gente y se agradece. Se agradece por todo el cariño en su país.



¿Cómo fue volver a jugar en el estadio Cuscatlán ante Alianza y recibir también los insultos del rival?



Ya había tenido la oportunidad de jugar en el Cuscatlán con la selección de México. No recuerdo muy bien el año, la verdad, pero es un estadio muy bonito y lleno mucho mejor. La gente le pone sabor al fútbol y estoy encantado tanto con la gente que me aplaudió como con la gente que me abuchea porque es parte del fútbol. Un jugador llama la atención y eso me deja una sensación muy buena. Nos planteamos con carácter y se sacó un punto muy importante. Esta liga la verdad es muy competitiva.



¿Cómo afrontan la etapa más importante del torneo?

Los últimos partidos son importantes y lo comentamos mucho con el cuerpo técnico. Si Dios quiere vamos a llegar a la liguilla y ahí ya son partidos diferentes y con otra intensidad; no podemos perder ningún partido si queremos lograr el objetivo final.