"Gullit" Peña: "Estoy con la mente puesta en hacer cosas grandes con un histórico como FAS"

FAS al final ganó la partida por el fichaje del jugador mexicano Carlos "Gullit" Peña, que vestirá los colores del equipo santaneco para los próximos dos torneos cortos.

Desde León, México, el talentoso volante consideró que esta es una oportunidad importante en su carrera, que llega en plena madurez de su trayectoria profesional.

"Para mi es un reto que tomo con mucho entusiasmo y mucho profesionalismo. Al llegar al FAS estoy con la mente puesta en hacer algo con un equipo histórico", dijo el jugador y próximo fichaje de los tigrillos.

Agregó que "desde que Manuel Urenda (representante) me comentó que Jorge 'Zarco' Rodríguez me quería me motivó mucho".

Concluyó que "llego con la mentalidad de aportar con mi esfuerzo para que junto con mis compañeros hagamos campeón al FAS".