Gullit Peña: "Espero darle mucha alegría a todo FAS"

Carlos "Gullit" Peña, nuevo fichaje del FAS, jugará en la primera división salvadoreña con 30 años y será uno de los futbolistas con los que el cuadro tigrillo refuerza sus líneas bajo el objetivo de romper la sequía de más de una década sin títulos.

En su presentación oficial con FAS, Gullit Peña se dio por enterado de la situación de su nuevo equipo y el futbolista azteca dijo que ya vivió presiones similares en otros equipos como el León.

"Sé de la importancia de ganar un título porque ya lo he ganado, FAS lleva varios años de no ganar un campeonato. Yo estuve en León, que tenía como 10 años sin ascenso, en Cruz Azul, en Chivas que peleaba por no descender. Sé la presión que es y esa presión la convierto en motivación, vengo motivado para hacer bien las cosas y a mi corta edad he andado por equipos muy importantes y esa experiencia quiero transmitirla a los jugadores", dijo el azteca.



FAS suma 17 títulos en el fútbol salvadoreño pero no ha podido levantar otra copa como campeón desde el Apertura 2009 cuando venció en la final al Águila por 3-2.

"Me he preparado para cualquier tipo de situación. Vengo preparado para hacer grandes cosas en este gran club", recalcó el futbolista que comenzó su carrera en las inferiores del Pachuca.

Gullit Peña también habló de sus sensaciones de jugar en el fútbol salvadoreño y específicamente en FAS. Habló de un nuevo inicio.

"Siempre me he caracterizado de no conformarme con nada, me han dado la oportunidad de jugar en Escocia, en Polonia,y ahora en El Salvador. un Mundial, La Libertadores, Concacaf, Copa Oro y Copa América y siempre me he caracterizado por aportar un granito de arena y espero que aquí podamos bordar una estrella más en este gran escudo",

"Es un comienzo muy importante para mí y mi carrera, espero darle mucha alegría a todo FAS y a mí mismo", dijo en la conferencia de prensa.

Sobre referencias del fútbol salvadoreño dijo que conocía muy poco, pero se documentó antes de venir y si sabía de Jorge "Mágico" González.

"Es un fútbol muy difícil, muy complicado y tengo que estar al cien anímicamente y bien físicamente. Me motivó venir el trato que me dio el señor presidente de FAS y la gente que a pesar de que no me conocía en persona me defendía y me toma como uno de ellos, los retos que tiene este gran club de El Salvador", explicó.

"De jugador todos platican de él, de Jorge 'Mágico' González, él para mí es el referente", recalcó.

También dejó un mensaje a los hinchas tigrillos. "Que sigan apoyando con esa exigencia y hagan su papel como lo han estado haciendo todos esos años, me han mandado muchísimos videos de cómo apoyan al equipo y que ellos hagan el trabajo afuera que nosotros vamos a estar comprometidos adentro".