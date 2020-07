Güiri al Aire: las casas de apuestas deportivas en España y la incursión de Rafa Burgos a la política

Ruby Arés, del diario AS español, compartió detalles interesantes sobre las apuestas deportiva en el mundo del fútbol durante el programa del Güiri al Aire de este miércoles y en el enlace nacional, Rafael Burgos conversó de su candidatura como diputado independiente en las elecciones del próximo año.

Por su parte Cristian Villalta junto a Orestes Membreño continuaron con el debate de la solicitud de la segunda división a la FESFUT parar jugar la temporada con la opción de descenso y ascenso como lo establecen las bases de competencia.

En el preámbulo a la charla con Arés, Cristian Villalta recordó que en España analizan la decisión de prohibir y establecer límites muy fuertes a la publicidad de uno de los negocios trasversale en los clubes españoles y recalcó que en El Salvador el tema de apuestas fue muy doloroso por una serie de motivos.

Desde España, Ruby Arés explicó que es un borrador de una ley que aplicarán desde el Ministerio y será necesario el visto de bueno de la comunidad europea.

"Los clubes españoles y la liga se muestran contrarios a estas medidas porque se va a prohibir la publicidad y ese golpe económicamente, al que ya están atravesando por la COVID-19, va a ser muy duro. Establecen entre 70 a 80 millones las pérdidas", explicó Arés.

Según Arés, el tema de las apuestas acerca mucho a los niños y jóvenes con una tendencia adictiva. "Se está acercando mucho a los niños y adolescentes, cada vez abren más casas de apuestas físicas cerca de colegios. En un partido de fútbol conté hasta ocho anuncios seguidos y esa publicidad quieren eliminarla y ahí esta la guerra", dijo.

Arés mencionó que las apuestas es un mercado en auge y atractivo para el fútbol. "Estamos viendo cómo aumentó de 200 mil usuarios online a casi un millón en España y eso hace que esa burbuja sea mucho más rica y hubo una ley en 2011 que es más laxa y ha permitido tener mayor presencia".

De acuerdo a Ruby Arés, el tema de las apuetas tiene una gran repercusión en España no solo por los 80 millones de euros a los clubes de la liga sino que genera 1,900 millones de euros a las arcas del estado y repercute en 100 mil empleos.

En el tema de la segunda división los panelistas tienen claro que será la FESFUT quien tenga la última palabra en este tema de intereses contrapuestos.

"Las ligas pueden pedir y solicitar de la manera que quieran sus torneos, pero la federación es la que toma la última decisión. La liga mayor tiene derecho a justificar que no quiere descenso y la segunda a decir 'mire nosotros queremos ascenso'. Si la federación autoriza el ascenso, la primera división no va a poder decir nada", comentó Orestes Membreño.

Cristian Villalta metió a debate si la FESFUT tendría que tomar acciones para apoyar a los jugadores de la segunda en caso de que al final esta liga decida no jugar si no aprueban el ascenso y descenso.

"Creo que sí, no en el sentido de una cosa coercitiva, sino que tiene ser una situación bien consensuada a nivel del comité ejecutivo y bien expuesta a la determinada liga que decida no jugar", dijo Membreño.

"Puede suceder que algunas de las fases de la desescalada se retarde y finalmente una o varias ligas quedarse sin ver acción", reforzó Cristian Villalta.

Para Membreño "la Federación tendría que tomar decisiones en favor de los jugadores, los entrenadores, los árbitros. Los equipos tienen sus patrocinios y quizá los van a perder pero los que son empleados del fútbol van a ser afectados y la federación debería declarar libre a los jugadores para irse a jugar a otras ligas".

"Me parece que la Federación debe hacer un gran esfuerzo en esta coyuntura para tener una visión más integral", recalcó Villalta

También hubo espacio para conversar con Mario "Macora" Castillo, exfutbolista salvadoreño, quien reveló detalles sobre el estado de salud de Francisco "Pancho" Sorto, exseleccionado nacional en el Mundial de España 1982 quien fue hospitalizado debido a un cuadro de cirrosis hepática.

"Gracias a Dios está estabilizado, estuve hablando con la esposa de él y le estaban poniendo sangre, hubo donantes. Que alegría nos dio sabe que ya está mejor pero la enfermedad de Francsico es delicada", dijo Macora Castillo.

RAFA BURGOS

En el tercer bloque, el Güiri al Aire habló con el futbolista Rafael Burgos quien amplió detalles sobre la decisión de lanzarse como candidato a diputado independiente y el anhelo de convertirse en un servidor público.

"Todo comenzó por pláticas de amistades y familiares que me decían por qué no me metía a la política. En la política uno como deportista puede ser escuchado y hacer muchas cosas para que el deporte pueda cambiar en el país y así me fui animando", explicó Burgos a la mesa más redonda de fútbol.

Burgos confirmó que buscará un curul como diputado independiente propietario y ya no como suplente luego de la renuncia de su compañera de fórmula Xenia Valle por motivos personales.

"Ahora va a ser diferente y voy a tener ese derecho que me escuchen...El proceso como candidato no partidario es un requisito reunir 10 mil firmas y ya te inscribes. Yo solo he presentado los libros en el Tribunal Supremo Electoral y me toca empezar de cero. Ellos me los devuelven para comenzar a recolectar las firmas", dijo Burgos.

Sobre propuestas, Rafael Burgos adelantó que impulsará que la práctica del fútbol se vea como un trabajo. "Una de mis ideas que nos tomen en cuenta a los futbolistas en que se respete los contratos, no tenemos prestaciones y nada como un trabajo formal".

Cristian Villalta agregó "que es importante y saludable que los distintos sectores del país tengan voceros. Es legítimo que el sector de los futbolistas y árbitros tengan voceros y participen en la toma y discusión de decisiones".