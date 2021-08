Güiri al Aire: el clásico quedó a deber y Alianza se vio incómodo

La fecha 2 del Apertura fue uno de los temas del Güiri Güiri al Aire de este lunes y el clásico Águila-FAS generó buen debate así como el Platense-Alianza.

Cristian Villalta, Rodrigo Arias y Sergio Gallardo fueron los encargados del primer debate de la semana.

El esperado clásico Águila FAS terminó con empate de 1-1 en el estadio Juan Francisco Barraza.

"Todo apuntaba a que fuese un gran partido pero creo que los jugadores decidieron dedicarse a intimidar sin la pelota y al final no importa quién pegó la primera patada si los dos se agarraron. Creo que el partido debió ser mejor y no estuvo a la altura de lo que esperábamos del primer clásico luego de tantos meses", comentó Villalta en su primera valoración.

Arias expresó que sintió decepción por la actitud de algunos jugadores. "hay jugadores, incluso de selección, que en otros escenarios los ves haciendo regate y pase, su talento en función del equipo pero aquí a varios que agarraban la pelota , se llevaban a uno, querían llevarse al segundo y no se dirigía a la meta, se iban la banderín de córner".

Cristian Vilalta también opinó que Águila comenzó a jugar al rtimo de Yan Maciel y fue con poca sorpresa, mientras que para Rodrigo, Wilma Torres tuvo un buen partido en FAS.

"A FAS no lo vi tan vertical como en los partidos anteriores y si vi excesos de individualidad, Kevin Reyes, por ejemplo que para mí tuvo un partido algo flojón; quedó a deber un poquito el partido pese a que prometía mucho", dijo Villalta.

"Hay mucho mérito defensivo de Águila, Águila tomó nota y supo como anular a un FAS que venía bien y el hecho de que FAS se viera limitado es más mérito de Águila que desmérito de FAS y le doy ese plus defensivo a Águila", explicó Arias.

Sergio Gallardo recalcó que para él el clásico decepcionó. "Pararon en seco a FAS y estaba yendo sobre una supercarretera y Águila lo detuvo".

Otro partido que generó buen debate fue el empate de Platense contra Alianza en el Toledo Valle de Zacatecoluca que finalizó 2-2.

El árbitraje fue uno de los detalles del análisis. "No me gustó que el árbitro empezando el segundo tiempo, en efecto, saca la roja ante una entrada que contra un colega de profesión no podés llegar de ese modo, pero esa roja el árbitro la siembra comiéndose un montón de amarillas", comentó Cristian.

En el plano deportivo el juego fue definido como interesante. "Que mal vi al Alianza y que bien marcó el Platense, sobre todo en la mitad de la cancha y vi más incómodo al Alianza", expresó Villalta.

"Faltó Arboleda ayer y el Alianza se vio inoperante, requirió de una acción a balón parado que fue el tiro de Fito...Eso habla de que al Alianza le hace falta todavía, tiene buenos jugadores en la delantera pero ahí en medio no sé si se está cosiendo bien", dijo Rodrigo Arias.

"Vi flojo a Tamacas, claro tuvo un paréntesis en su ritmo de competencia porque estuvo enfermo, pero vi incómodo a Marvin y Riascos desaparecido. A Zelaya lo vi fallón, pero se firmó ese golazo", opinó Cristian.