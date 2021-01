Güiri al Aire: cuartos de final, Hugo Pérez y Joaquín Vergés

El análisis de los cuartos de final del Apertura 2020 y una charla amena con Hugo Pérez, recién nombrado técnico de la selección sub 23, fueron los temas principales del Güiri Güiri al Aire de este lunes.

En el tercer bloque también hubo tiempo para establecer un enlace telefónico con el ex jugador del Águila Joaquín Vergés, quien fue presentado como nuevo refuerzo del Jicaral en la primera división de Costa Rica.

Rodrigo Arias, Sergio Gallardo y Cristian Villalta fueron los encargados de entrarle al análisis de Apertura 2020 salvadoreño y Alianza, Águila, FAS y Rodolfo Zelaya fueron algunos de los puntos de debate.

"¿Fito va a jugar en una posible semifinal con FAS, va a funcionar?", preguntó Arias pero de inmediato Gallardo comentó que no cree que vaya a jugar.

"Recordemos que Fito entró peor que bateador emergente y había alguien que a última hora se enfermó, dijo alguien se va a deprimir y para que no se sienta mal le voy a dar el gafete de capitán", expresó Sergio.

Por su parte Cristian Villalta matizó que primero hay que esperar a que Alianza clasifique a semis si logra superar al Once Deportivo. "Primero lo quiero ver eliminando al Once Deportivo, no va a ser fácil porque es un equipo que ha mostrado mayor regularidad que Alianza. Creo que los dos favoritos en este escenario son Águila y Once Deportivo", comentó Cristian.

En el tema de la irregularidad, Villalta también mencionó al FAS y a los albos.

"El Alianza con un montón de dudas, el funcionamiento del equipo no se parece en nada a lo que le vimos al equipo hace un año y medio y FAS también ha sido bastante irregular, ayer se terminó llevando el premio del primer lugar del grupo en un partido que igual lo pudo haber perdido con el mismo mérito que lo ganó porque estuvo muy fallón de cara al gol", recalcó Cristian Villalta.

"Teníamos rato de no visitar un campeonato en El Salvador en el que el favorito no sea el Alianza", enfatizó.

Sobre la serie Jocoro-Limeño el tema de las bajas del cuadro fogonero por suspensión tras la trifulca ante Marte fue motivo de debate.

"El que llega realmente golpeado es el Jocoro por las suspensiones, ayer sacó un puntote porque Metapán ya no tenía ningún interés en el asunto", reforzó Cristian, mientras que Sergio Gallardo consideró que el técnico del cuadro auriazul tiene a Nelson Ancheta. "En Sudamérica hay un término que usan cuando alguien es bien vivo, dicen ese es bien sapo y yo creo que Ancheta es bien sapo y 'saber hacer' le va a servir de mucho".

"Ancheta enfrenta un escenario que no se parece en nada a lo que tendrán que probar el Zarco ni el Tigana Meléndez ni el profesor Martínez en Once Deportivo. Ancheta se debe saber favorito", valoró Villalta.

Sobre Águila uno de los comentarios es que tiene más fútbol y respuesta. "Hay quien dice que Firpo le ganó la serie pero eran otros tiempos, era otro Águila y otro Firpo", dijo Gallardo.

Arias recordó que Alianza suma siete finales seguidas y ha sido el equipo más regular de los últimos siete campeonatos. "Sería una sorpresa, una racha cortada pero más inestable no pudo haber sido Alianza".

Para Gallardo no sería sorpresa que Alianza no llegue a la final por la irregularidad.

"Sería lógico por su inestabilidad institucional que termina derivando en lo deportivo", completó Rodrigo.

"Si el Once Deportivo le termina ganando a Alianza, pese a que el Alianza agarró la mejor de ellos, sería una cachetada, un guante a la mejilla", recalcó Arias.

En el segundo bloque contactamos con Hugo Pérez, recién nombrado técnico de la sub 23, que entre otros temas dijo que apoyará a Carlos de los Cobos y dio detalles de su plan de trabajo.

"Contento de estar aquí y ansioso por empezar a trabajar. Son tres etapas y la primera es la que vamos a comenzar el lunes con jugadores que no están participando y sus equipos han quedado fuera; la segunda etapa va a ser la primera semana de febrero, 10 días y vamos a tener a todos los jugadores y la tercera etapa antes de viajar a Guadalajara". explicó.

Y sobre el técnico de la azul mayor dijo que "Ya tuve una reunión con el profesor De los Cobos y lo primero que le expresé a él fue un apoyo total a su trabajo", dijo Pérez a la mesa más redonda.

Villalta preguntó si ya establecieron criterios sobre algunos jugadores como Roberto Dominguez que es seleccionado mayor pero puede reforzar a la sub 23.

"La selección nacional es la absoluta y nosotros vamos a hacer lo que sea para ayudarlos y si Domínguez tiene que estar con ellos o por algunas cosas del calendario no puede viajar con nosotros tenemos que ver otra opción", expresó Hugo Pérez,

Además explicó que están considerando jugadores fuera de El Salvador en la convocatoria preolímpica y algunos son de la MLS.

"Hay varios jugadores que me interesan (fuera del país) y ya estamos en contacto con ellos. Hay dos que ya están en la lista y ya se comprometieron para participar en esta", mencionó Pérez.

Respecto al tema, Cristian Villalta explicó que "El Salvador está haciendo lo de siempre con su selección preolímpica e improvisando un par de meses para la competencia con la diferencia que ha elegido un buen entrenador, a un tipo serio y ordenado".

El programa cerró con un enlace con Joaquín Vergés, ex volante de Águila y nuevo refuerzo del Jicaral de la primera división de Costa Rica.

"Fue un año complicado, me pasaron muchas cosas en El Salvador y en Uruguay también. El 2021 ha arrancado de la mejor manera con esta oportunidad y un equipo que te da las herramientas para que podás crecer. Otro desafío para poder crecer y hacerme un nombre acá", dijo en su primer comentario.

"En El Salvador siempre me dieron la mano y el único inconveniente es que mi madre la pasó mal por unos medicamentos y regresamos a Uruguay", dijo el jugador charrúa.

También mencionó que sigue a la distancia al cuadro migueleño. "Estoy siguiendo al Águila y los jugadores están haciendo un gran papel...Nico está más vigente que nunca y se lo merece porque Nico entrena como caballo y el equipo está bien".

"Me escribo con casi toda la banda (jugadores de Águila), siempre van a tener un hincha más", agregó.