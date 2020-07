Güiri al Aire: Primera división valora nuevo formato para el Apertura y Juegos Centroamericanos serían en 2022

Samuel Gálvez, presidente de la primera división, habló de la propuesta de los jugadores de aceptar el 20% de descuento en el salario para poder jugar el Apertura 2020 y reveló detalles de cuál podría ser el formato de competencia del próximo torneo.

Samuel Gálvez dijo que "está la posibilidad de jugar en dos grupo de seis equipos cada uno pero ya no por zona". Según adelantó el dirigente antes habrá una cuadrangular zonal de Occidente, Centro y Oriente, en serie de uno contra todos a dos vueltas que definirá en qué grupo jugarán los equipos el Apertura 2020.

"Está la posibilidad de un cambio de formato para asegurarles a ellos (los jugadores) tres meses de competencia y de tres meses para allá van a pasar los equipos que entren a la fase final. Ya no serían grupos por zona sino que los grupos irían de acuerdo a cómo queden clasificados en su cuadrangular de cada zona. Con esto estamos asegurando más partidos", explicó Gálvez.

El titular de la primera división salvadoreña de fútbol ve viable la propuesta de los jugadores canalizada por ASOFUTPROES.

"Ya llegó la propuesta a la liga y está un 20%, habían puntos ahí que ya se habían hablado y creo que lo pendiente era discutir el porcentaje, pero que se les pague por adelantado o ya iniciando la pretemporada eso ya la habíamos hablado y no hay ningún problema. En ese momento se había hablado que los jugadores de 600 dólares hacia bajo no se les iba a hacer el descuento pero ellos están proponiendo 800 dólares, eso lo vemos viable. No hay más que discutir y todo está claro", comentó Gálvez.

De acuerdo al dirigente la Comisión Especial para la Reactivación del Fútbol tenía la facultad para discutir y tomar decisiones y dio detalles sobre cuántos equipos participarían en el Apertura 2020, el formato y los protocolos sanitarios.

"Creo que un 90% de equipos jugarán, pueda que haya uno o dos que digan que no, pero por lo que yo he visualizado el 90% jugará y la mayoría ha dicho que no hay problema, creo que vamos a jugar. Lo dijo el presidente de la Federación (FESFUT) que si ocho clubes decían que jugaban se iba a jugar, pero yo creo que los 12 equipos van a estar en el torneo".

Rodrigo Arias preguntó si valoraría hacer el préstamo que la FIFA puso a disposición de sus asociaciones para apoyo durante la pandemia y Gálvez manifestó que por el momento no hay nada definido.

"De ese préstamo dos o tres equipos se pronunciaron, pero no hay nada oficial porque eso hay que solicitarlo y si se necesita para algún equipo se va a hacer. Si se da bienvenido, pero es un dinero que hay que cancelarlo de todas maneras, no sabemos los aspectos que FIFA va a considerar y tal vez el interés sea bajo o no haya interés", comentó.

Cristian Villalta, gerente de El Gráfico, preguntó al dirigente si están evaluando que cada equipo juegue en su estadio o están evaluando otra opción a partir del protocolo sanitario. "Tenemos que hacer un solo protocolo para los 12 equipos y todos debemos de cumpilir eso, lo hemos evaluado y son los gastos extras que tenemos como equipo. Ya jugando la mayor, reserva y femenina se incrementaría de 3,000 a 4,000 dólares por mes para todos los equipos", dijo Gálvez.

Gálvez reveló que si habrá torneo de reserva y torneo femenino, además que buscan bajar costos y comprarían estos insumos sanitarios como liga y por uno sola cantidad. "Reserva ya lo habíamos considerado nosotros, lo que no habíamos considerado era el femenino pero hoy que ya el presidente (FESFUT) dijo que se va ampliar y va a haber apoyo para la femenina, con gusto."

En el segundo bloque, los panelistas del Güiri al Aire conversaron con el ex futbolista hondureño Gilberto Jerónimo Yearwood con quien tocaron tema de la muerte del ex jugador José Roberto "Macho" Figueroa, considerado uno de los más grandes del balompié catracho y centroamericano.

"Eso ha generado un shock en el país y a todos los compañeros de Roberto, su fallecimiento nos ha provocado un dolor, pero lo que Dios decida hay que respetarlo", comentó Yearwood, quien jugó en liga española con el Elche, Real Valladolid, Celta de Vigo, Real Club Deportivo España, además de Club Deportivo Motagua y Olimpia entre otros en su natal Honduras.

Gilberto destacó la potencia en el disparo del Macho Figueroa. "Roberto era una bazuka, yo tenía dos jugadores en esa época que era Roberto Figueroa con pegada fuerte y Baltazar Ramírez Zapata que tenía una pierna derecha bien educada, pero nunca supe si era izquierda o derecha".

El ex jugador hondureño también recordó algunos partidos memorables de Honduras y El Salvador y reveló que se perdió una hexagonal porque el club español no le dio permiso de venir.

Yearwood también mencionó el triunfo de Honduras en 1985 en el estadio Cuscatlán. "Jugamos en el 85 y ganamos, ese día hubo un temblor antes de desarrollarse el encuentro, habíamos ingresado a la cancha y veníamos pensando en el escenario, la presión que existía y es algo imborrable que queda".

Sobre su paso en el fútbol español expresó que "en 1977 fui un mes a prueba al Elche y ahí comenzó mi andar en por el fútbol español, pero es duro y cuando una cree en el trabajo que está realizando eso nos lleva a feliz término".

En el cierre de la plática reveló que el técnico Ramón "Primitivo" Maradiaga está listo para volver a dirigir. El Primi terminó el periodo de inhabilitación por dos años que le impidió dirigir a escala de las 209 asociaciones afiliadas a FIFA, debido a que guardó silenció en un intento de amaño de partido de selección mayor cuscatleca contra Canadá, en la fase de grupos de la eliminatoria a Rusia 2018.

"Está viendo la posibilidad de trabajo ahora que está habilitado. Es parte del fútbol y recibió un castigo por algo que no había hecho", dijo Yearwood, quien fue su asistente cuando dirigió a la selección mayor de El Salvador.

JUEGOS CENTROAMERICANOS

En el tercer bloque del programa hubo enlace con Roberto d'Aubuisson, alcalde de Santa Tecla, quien reveló que tratarán de hacer el mayor esfuerzo para realizar los Juegos Centroamericanos que albergaría su municipio en 2021, pero que era inminente un cambio de fecha.

"Los representantes nuestros en el Comité organizador han sido bien claros que estos juegos debemos hacer el mayor esfuerzo para que no se caigan, lo que sí queda claro es que los tiempos ya no nos dan para tenerlos a finales de 2021 sino que se van a realizar en el primer trimestre de 2022", dijo d'Aubuisson.

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 fueron aplazados y serán celebrados en 2021 y eso alteró el ciclo olímpico, por lo que en el 2022 habrá Juegos Centroamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe de mantenerse esta proyección.

Roberto d'Aubuisson recalcó que el tiempo para tener listos los escenarios deportivos ya no da. "A menos que hagamos unos juegos más humildes y no hagamos las inversiones previstas. La parte de entrenamiento de los atletas se ha visto truncada y hay que volverles a levantar el ritmo, no hay fogueos, no podés viajar", indicó.