Güiri al Aire: "Hugo Pérez viene a un ambiente demasiado tóxico"

El Güiri Güiri al Aire alineó con los periodistas Graciela Aguilar, Sergio Gallardo y Cristian Villalta en el programa de este jueves para darle seguimiento a la contratación del ex mundialista Hugo Pérez como técnico de la selección sub-23 y que vendría este viernes al país para arreglar los últimos detalles con la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

De definirse la contratación, Hugo Pérez tendrá la misión de buscar uno de los boletos a los Juegos Olímpicos en Tokio en la eliminatoria de la CONCACAF a celebrarse en Guadalajara, México el próximo mes de marzo.

"Todo apunta a que la selección sub-23 tendrá técnico otra vez, ya tuvo a Guillermo Rivera, ya tuvo al profesor Rodolfo Góchez y Hugo Pérez conversó con El Gráfico y estaría muy cerca de firmar y de hacerse cargo del compromiso de Guadalajara", dijo Villalta.

La azul preolímpica tendrá como rivales de grupo a Honduras, Canadá y Haití; de avanzar podría enfrentar a Estados Unidos, México, Costa Rica o República Dominicana y los ganadores de esos cruces clasificarán a los Juegos Olímpicos.

Para Sergio Gallardo la noticia es sorpresiva luego de la experiencia que tuvo Pérez junto con Jorge Rodríguez en la azul mayor para la serie contra Curazao y la relación no terminó como esperaban con la FESFUT luego de no aceptar su plan de trabajo.

"No estoy criticando a Hugo, creo que Hugo es una persona que en medio de todas las vicisitudes ama a El Salvador, recuerdo que él quería ser seleccionado nacional y no pudo, después me encontré con Hugo formando parte de una selección muy interesante en un Concacaf juvenil", explicó Gallardo.

Para Graciela Aguilar, el ex futbolista Hugo Pérez viene con las mejores intenciones pero cree que trabajará en un ambiente lejos de lo idóneo.

"No dudo de la calidad y el trabajo que pueda tener Hugo Pérez, pero yo siento que viene a un ambiente demasiado tóxico, un ambiente que no es el idóneo para trabajar al menos no en este momento y me atrevo a decir que no con esta gente que está dentro del comité de la FESFUT. Él podrá tener todas la buenas intenciones de hacer crecer una selección que ya debería de estar trabajando, pero viene a empezar desde cero", dijo Aguilar.

"Entiendo que no le han dicho cuánto tiempo va a estar en esta selección..El ambiente al que él viene no es el idóneo y me parece que el ambiente es demasiado tóxico para alguien que tiene buenas intenciones", reforzó el punto Graciela.

La decisión del salvadoreño nacionalizado estadounidense generó debate y otra línea es el tiempo que tendrá de trabajo.

'Él cree que los puede llevar y él tiene la ilusión que eso llevará a un compromiso de decir 'ya los llevaste, ok, ahora seguí con ellos y que esto sea un plan a largo plazo lo cual nunca ha existido en este país", remarcó Sergio.

"Yo desearía que fuera diferente y los antecedentes me dan la impresión de que no va a ser así", enfatizó Aguilar.

Cristian Villalta dejó una conclusión y advirtió que "en la FESFUT no hay una estructura deportiva clara...pareciera que hay como dos estructuras paralelas, esta selección mayor y está el resto de selecciones".

Para Villalta se necesita coordinación y comunicación entre el cuerpo técnico de la selección absoluta y la sub-23. "Nos cuesta imaginarnos ese tipo de relación de parte de Carlos de los Cobos con cualquiera de sus colegas porque él ha estado demostrando que está en otra esfera y probablemente no está interesado en asumir otra tareas".

También hubo una charla muy amena con el periodista y estadígrafo mexicano Erik Lugo, miembro activo de la RSSSF (desde el 2004), para hablar sobre el controversial tema de los goles de Cristiano Ronaldo y Pelé.

"Es un tema que genera mucha polémica y controversia. Lo que hacemos nosotros es clasificar los goles. Pelé dice que tiene 1,283 goles, otros dicen que son 1,287 y lo que hacemos es clasificarlos a criterio de la competencia para poder hacer el comparativo. Los goles de Pelé son 757 que es la marca que superó Cristiano Ronaldo en torneos de liga, por puntos y torneos oficiales, Copas nacionales, torneos internacionales como Copa Libertadores y torneos de selecciones absolutas y partidos de clase A entre selecciones mayores", comentó Lugo a la mesa más redonda del fútbol nacional.

En el recuento total que incluye torneo no oficiales y amistoso dijo que la cifra más común atribuida Pelé es de 1,294 goles.

"Las mismas fuentes a veces se contradicen y es un gran problema que tenemos nosotros los estadígrafos", agregó el periodista mexicano.

En el otro bloque, los panelistas establecieron contacto telefónico con Johan Wilson, representantes de los ex jugadores albos Maximiliano Freitas y el portero Víctor Rafael García, para conocer cómo está el movimiento de jugadores en medio de la pandemia.

"En el tema de representación e intermediación de jugadores ya tenemos 11 años trabajando...A Centroamérica llegamos de medio rebote", expresó Wilson a los panelistas.

"El tema de ir a Centroamérica a jugar para un jugador del Río de La Plata es complicado", consideró Wilson quien recordó que trajo a los charrúas Fabricio Silva y Darío Ferreira a Alianza y a Nicolás Fagúndez al Águila.

"Con la gente que yo trabajé en El Salvador nunca tuve ese tipo de problemas pero donde sé que hay un equipo con ese tipo de problemas (mala paga) no trabajo, prefiero evitarlos'', agregó.