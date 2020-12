"La Federación se expone a una serie de impedimentos jurídicos importantes"

El Güiri Güiri al Aire comenzó la semana con el análisis de la posición de Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, quien insistió en que no realizarán el proceso de asentamiento ante el registro de asociaciones y fundaciones deportivas del INDES como establece la nueva Ley General de los Deportes, además de mencionar que son 39 artículos de la normativa que no armonizan con los estatutos de FIFA, la Concacaf y los de la misma federación.

Cristian Villalta, Eugenio Calderón y Rodrigo Arias fueron los encargados de analizar los detalles sobre los argumentos planteados por Hugo Carrillo este lunes al mediodía en una conferencia de prensa.

"Según el análisis de la FESFUT, no se inscribirán a menos que se derogue la Ley del fútbol por ahí entiendo que iría el análisis que hace el presidente de la Federación de Fútbol y su comité ejecutivo", comentó Cristian Villalta a manera de introducción para el debate.

Para Rodrigo Arias, la FESFUT deja claro que la Ley General de los Deportes de El Salvador no aplica a ellos, según el argumento de Carrillo, mientras que Villalta enfatizó que el tiempo será decisivo.

"La FESFUT eventualmente y el comité ejecutivo tendrá que renovar sus credenciales para incorporar a los dos nuevos dirigentes que se le sumaron hace algunos días, uno de ellos incluso el mismo comité ejecutivo estaba planteando la posibilidad que no se le admitiera...El tiempo va en contra de la FESFUT porque para hacerlo tendría que ir a pedir las credenciales a Gobernación y no se las entregará porque se está declarando incompetente para hacerlo y ahí la Federación se expone a una serie de problemas e impedimentos jurídicos importantes", explicó Cristian.

Para Eugenio Calderón la FESFUT es ilegal. "Para mí desde el pasado 25 de noviembre la Real Federación Salvadoreña de Fútbol es ilegal, para mí. Hoy se vaya el técnico mexicano o no se vaya, para mí no tenemos técnico en selección absoluta...El proyecto se agotó".

Cristian Villalta dijo que la posición de Carrillo era frágil. "Si no se cuenta con una carta de FIFA dándole indicaciones a la Federación Salvadoreña de Fútbol sí me parece que la posición es bastante frágil porque ya parte del razonamiento del comité ejecutivo y sus asesores en el país y creo que se están exponiendo a una situación muy compleja".

Por su parte Rodrigo Arias señaló que la FESFUT ha manejado varios discursos.

"Me parece que la FESFUT está queriendo crear una realidad alternativa, existe una Ley General de los Deportes, tú ves que las demás federaciones se adscriben al INDES y no tienen ninguna objeción de parte de sus federaciones internacionales y la FESFUT simplemente se niega a hacerlo, Ha asegurado que hay injerencia del estado en ocasiones anteriores y ahora dice que no cae en ilegalidad", reforzó Arias.

Villalta también remarcó la actitud de los otros sectores del fútbol. "Sobre la gente del fútbol y su silencio y falta de acción no nos debe sorprender, pareciera que en el fútbol de El Salvador solo están Hugo Carrillo y los cuatro señores que se sentaron hoy con él. El resto del fútbol parece no tener voz ni opinión ni acción y por eso el señor se encamina a un desgaste que se le va a venir a sumar al desgaste deportivo que ya tiene".

"No es que me vaya a parecer divertido la serie de resultados que vamos a sufrir el otro año pero merecido se lo tiene la Federación de Fútbol y este comité porque se han equivocado tanto repetidamente y en un modo negligente", agregó Villalta.

Arias ademá criticó el que la primera división ha jugado en esta coyuntura. "La Liga mayor no es una entidad sino un grupo de equipos y cada quien busca su propio interés y no tienen una voz colectiva, entonces la FESFUT los está llevando a un lugar que no habla bien del fútbol", comentó Rodrigo.

SORTEO CHAMPIONS Y LMF

El Güiri Güiri al Aire también debatió sobre los emparejamientos de la fase de octavos de final de la Liga de Campeones tras el sorteo que dejó como uno de los duelos atractivos el reencuentro de Messi y Neymar en el Barcelona contra París Saint Germain.

"El PSG es un amplio favorito para llevarse la serie. Aun sin Neymar, el PSG es favorito", comentó Cristian Villalta.

Respecto a la Europa League también hubo comentarios interesantes tras el sorteo. "Real Sociedad es uno de los mejores equipos de la Liga española, el líder, y el Manchester United siempre es candidato", dijo Rodrigo Arias.

También hubo espacio para los resultados de la fecha 5 de la segunda fase del Apertura 2020 que Eugenio Calderón definió como una "jornada contra pronóstico" y destacó que Santa Tecla está viviendo el peor momento.

"El torneo no sé si va agarrando forma porque cuando ves que el Marte está tercero y Firpo está cuarto en el otro grupo te queda la impresión que algunas plazas de cuartos de final no se resolverán sino hasta el mismo cierre", dijo Villalta.

"Ya ganó Firpo que no lo había hecho en todo el torneo, ya hizo goles y marcó dos. En las cinco fechas que se han disputado de la fase 2 hay una curiosidad y ha aparecido un protagonista marcando goles", enfatizó Eugenio Calderón.

Villalta recordó que hay cuatro equipos que no han ganado aún y Águila es el único invicto en la segunda fase del Apertura.

Y Rodrigo Arias mostró cierta sorpresa por el desempeño del Atlético Marte. "Lo de Marte me parece interesante y ya vieron que es el segundo equipo más goleador del campeonato. 10 goles en cinco partidos y no es casualidad que le hiciera dos goles al Águila".