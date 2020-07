Güiri Güiri al Aire: CONCACAF contempla cambios en fechas para eliminatoria mundialista

El Güiri Güiri al Aire tuvo acceso a un audio de un miembro importante de la CONCACAF quien no quiso identificarse y adelantó cuáles podrían ser los caminos ante el complicado panorama sanitario de los países de la región que participarán en el nuevo formato de la eliminatoria mundialista hacia Catar 2022.

En el audio, el directivo aseveró que no hay plan B sino que se han contemplado escenarios y tienen muchos planes alternos, entre ellos solicitar una fecha exclusiva para CONCACAF en enero del 2021, esto en caso de no poder disputarse la de octubre y noviembre.

"Va a depender mucho de lo que vaya sucediendo, si encontramos que un 30 o 35 por ciento de los países que participan en la eliminatoria en octubre no pueden acudir a los partidos porque las condiciones de salubridad no lo permiten, ya sea por aeropuertos o no se pueda habilitar los estadios, entonces ahí tendremos que pensar en posponer fechas y si se pospone la fecha de octubre se movería todo para noviembre e inicialmente de noviembre para marzo", mencionó.

"Estamos gestionando con FIFA la opción de tener una fecha para CONCACAF en el mes de enero del 2021 sino tendremos que buscar otras ventanas y habría que mover todo como efecto dominó", menciona el directivo en el audio facilitado al programa.

Sobre el tema Cristian Villalta mencionó que ya están evaluando lo que debieron hacer hace días."Pídanle a la FIFA que abra otra fecha y como no va a poder más Infantino que está bien preocupado que pueda que lo metan preso en su país. Todo tiene arreglo y se ahorran toda la peleadera pero primero dejen que pase la pandemia".

Marcelo Betancourt subrayó que jugar en octubre y noviembre no es oportuno.

"El único país capaz de estar listo en octubre es Canadá y qué porcentaje tiene de los 30 y los otros 29 países somos incapaces de estar a tiempo en octubre y noviembre. Es absurdo", comentó Rodrigo Arias.

El Güiri Güiri al Aire también analizó la salida de Lisandro Pohl del Alianza y la reestructuración del equipo paquidermo, anunciada este jueves por la mañana mediante un comunicado.

Para ampliar detalles de la reestructuración, la mesa más redonda del fútbol conversó con Pedro David Hernández, quien será a partir de ahora el vicepresidente deportivo del Alianza FC.

El vicepresidente expresó que uno de los cambios en el equipo albo fue la inversión de casi 1 millón de dólares en las canteras. "Hoy lo que se muestra es una reestructuración en la alta dirección pero esto que ya venía con cambios que no pudieron ser perceptibles para la mayor parte de aficionados", expresó Hernández.

"Se da un paso más en la unificación y reestructuración de lo que Alianza está buscando", dijo.

Pedro Hernández también explicó que la vocería del equipos estará a cargo de su presidente. "Buscamos tener la representación en su presidente por eso se unifican las tres presidencias. Deberíamos estar todos contentos porque nos quejamos que los empresarios no quieren participar en el fútbol y Don Fito está dando una muestra de lo que él quiere en bien del fútbol y se pone delante del equipo para aportar su experiencia".

Sobre la salida de Pohl, Hernández se mantuvo en que era una reestructuración y eran cambios paulatinos. "Tenemos profundo agradecimiento con Don Lisandro por toda la pasión y el tiempo que él estuvo con el Alianza. Hay alguna sorpresa para algunos y es un cambio estructurado pero bajo ningún punto de vista hay una ruptura, la institución le tiene un especial cariño"

"Gran parte de la ventaja administrativa que Alianza le saca al resto de los equipos, la presencia internacional, que hayan aprendido a cómo utilizar las reservas y han aprendido a contratar profesionales en cada área, entonces son pioneros en el fútbol femenino y han llegado a todo eso gracias a los errores que ha aprendido a corregir Lisandro Pohl y abrió una puerta para que Alianza pudiera avanzar otro escalón", comentó Marcelo Betancourt.

"Es un gran reto y hay que darle el beneficio de la duda si Alianza va a poder superar el trauma de que se vaya uno de sus dirigentes más importantes de la última década", recalcó Betancourt.

En el segundo bloque hubo enlace con el entrenador Juan Cortés quien confirmó negociación con Alianza y dijo que esta semana podrían llegar a un acuerdo para dirigir al equipo albo en el Apertura 2020.

Cortés explicó que ya firmó a el finiquito con el 11 Deportivo y comenzó la negociación con Alianza.

"Ya estamos hablando con Alianza y esperando que esta semana quede solucionado todo y poder entrenar a Alianza es un orgullo. Mucha ilusión, muchas ganas y responsabilidad enorme", dijo el español.

"Llevó 13 años fuera de mi país y con mi familia lejos. No es fácil y al final uno tiene objetivo, metas e ilusiones", recalcó Cortés Diéguez.

