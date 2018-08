Guillermo Stradella, de celebración con FAS

El argentino Guillermo Nicolás Stradella de FAS arriba ante Luis Ángel Firpo a su partido 100 en la liga nacional en el partido por la jornada seis del Apertura 2018.

Stradella debutó ante los pumas del UES con pie derecho el 29 de julio de 2016 en la fecha inaugural del torneo Apertura anotando el primer gol de ese torneo y ayudando así a un triunfo tigrillo por 2-1 en el estadio Universitario, por lo que arribar a su juego 100 tras dos años en el fútbol local le ha provocado una inmensa satisfacción.

“Justo estaba pensando en ese tema porque había estado viendo fotografías antiguas de mi llegada al FAS, me siento feliz de llegar a 100 juegos en una liga competitiva y fuera de mi país, en un equipo de los grandes de El Salvador y con una afición enorme que te cobija en cada partido pero que también te exije al máximo en la cancha”, afirmó el volante ofensivo de los tigrillos que llegó a la cueva del tigre como atacante.

“Comencé como delantero, el ‘Pichi’ (Osvaldo Escudero) me ubicó en esa posición y me fue bien al anotar en mi primer torneo seis goles, pero el futbolista moderno debe aprender a jugar en distintas posiciones ya que actualmente lo hago como volante de enganche y me siento cómodo jugando allí, tal vez ya no marco muchos goles pero apoyo al equipo en otra función”, destacó el jugador nacido hace 24 años en Santa Fe.

Stradella dijo sentirse agradecido “con todos porque me abrieron las puertas en este lindo país, vivo intensamente el fútbol, siempre he sido así; en Argentina se respira fútbol en todos lados, siento que le he rendido a FAS, lamentando que por ahora no he logrado celebrar algún título pero estamos en esa lucha con una base de jugadores que viene desde hace un año y medio darle esa alegría a nuestra afición”, afirmó.

El jugador gaucho dijo que no le preocupa el hecho de no anotar, porque “es algo que no me desespera, el gol llega siempre tarde o temprano, ojalá ante Firpo en mi partido 100 lo pueda celebrar ganando el partido porque lo necesitamos y anotando uno gol”, acotó.