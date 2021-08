Guillermo Stradella: "Nosotros ya no tenemos techo"

Guillermo Stradella, volante de FAS fue una de las figuras de la tarde en la jornada inaugural del torneo Apertura 2021.



El jugador argentino fue un constante peligro sobre la banda derecha y tuvo una tarde redonda en Santa Ana al marcar un gol y brindar dos asistencias a sus compañeros.



El cuadro de casa gozó de varias oportunidades a lo largo del encuentro en especial por la banda derecha donde estuvo Stradella que se sobrepuso a la marca de Edgardo Mira a lo largo del partido.



"Hoy el rival nos permitió jugar así, nos dio los espacios y nosotros los aprovechamos", comentó Guillermo.



A pesar del empate tecleño sobre el final del primer tiempo, el equipo de Jorge Rodríguez fue mejor la mayor parte de la etapa complementaria donde ampliaron su ventaja y tuvieron la oportunidad para golear de manera escandalosa a Santa Tecla.



"Tuvimos más ocasiones en el segundo tiempo que en el primero. Si concretábamos todas nos podíamos ir con un resultado más abultado y podíamos cerrar más tranquilo el partido porque los últimos cinco minutos sufrimos más de la cuenta", dijo Stradella.



El salvadoreño-argentino es uno de los líderes del equipo campeón donde enfatiza que no se puede hacer menos en este Apertura a comparación del certamen anterior donde se logró el título.



"Nosotros ya no tenemos techo. El equipo tiene que darlo todo. Es una meta que nos pusimos. El torneo pasado se logró salir campeón, este torneo no pude ser menos", explicó el atacante de FAS.



El jugador sudamericano también fue autocrítico al señalar el bajón que tuvo el equipo de casa en los minutos previos al gol del empate de Marlon Cornejo.



"En algún momento bajamos los brazos y fue cuando el rival nos complicó. Gracias a dios logramos el tercer tanto que nos dio un poco más de tranquilidad y a ellos más la desesperación", agregó el jugador de FAS.