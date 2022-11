Guillermo Stradella: "No podemos olvidar que es un clásico nacional"

El jugador argentino-salvadoreño, Guillermo Stradella habló en la previa de la vuelta de las semifinales entre FAS y Águila donde su equipo tendrá que cuidar la ventaja en el Barraza para poder asegurar su pase a la gran final del torneo Apertura 2022.

El "Guishe" aseguró que hay buenas sensaciones en el grupo y que esperar poder solventar en los 90 minutos su pase hacia la gran final del torneo Apertura 2022.

"El grupo está positivo, porque es positivo el resultado, porque se trabajó para eso, porque pudimos tener un mejor resultado porque en la última vez tuvimos una clara pero el campo no ayudó porque a Emerson le pegó mordida a la pelota, pero la ventaja está a favor de nosotros pero eso no significa nada, hemos dado un pequeño paso pero faltan 90 minutos", dijo Guillermo Stradella.

El atacante del conjunto santaneco considera esta una gran oportunidad para que FAS vuelva a estar en una final de primera división.

"Se ha hecho un gran trabajo a lo largo del torneo para llegar fuerte a este momento pero faltan 90 minutos y no podemos dejar escapar esta oportunidad", agregó el futbolista.

Tras la victoria de FAS ante Águila 1-0 en el Quiteño, el conjunto que dirige Octavio Zambrano tendrá que estar concentrado para que en el Barraza el conjunto emplumado no pueda recuperar el terreno perdido.

"Trataremos de mantener la ventaja, de lograr el objetivo con paciencia y con tranquilidad así como se hizo en el Quiteño. Esperemos que el estado de la cancha sea aceptable para poder jugar bien, para poder intentar jugar por abajo, hacer un partido inteligente y solo resta hacer un buen papel y que Dios nos acompañe", añadió.

EL ELEMENTO DEL CLÁSICO

Guillermo Stradella agrandó la magnitud del encuentro haciendo referencia a que para estar en la final el FAS tendrá que imponerse en el clásico nacional ante Águila y su estadio.

"No nos podemos olvidar que es un clásico nacional. Sentí en el campo que desde hace rato no se vivía un clásico así, con tanto roce, con tanto ímpetu entonces no podemos dejar de lado ese apartado", expresó el jugador.