Guillermo Stradella: “Mientras me pongan entre los 11 titulares puedo jugar hasta de arquero”

El FAS informó hoy, a través de sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook, que el delantero argentino Guillermo Stradella seguirá ligado al equipo por un año más.Stradella, que llegó para el FAS en el Apertura 2016, fue parte del programa Mundo FAS, que transmitió el equipo tigrillo en su página oficial de Facebook, el jueves por la noche. Stradella sostuvo un enlace digital desde Argentina donde se encuentra de vacaciones.El atacante destacó que esta nueva etapa con el equipo la vivirá como una “revancha”. “El esfuerzo va a ser el doble, el compromiso mayor, tengo una deuda pendiente con el FAS y su afición es grande”, comentó.Dejó claro que no quiere ir a la banca. “Mientras me pongan entre los 11 titulares puedo jugar hasta de arquero, pero me siento cómodo entre más me pongan cerca del arco”, apuntó.Influyó también en su renovación el apoyo de la afición organizada del equipo, de acuerdo al mismo Stradella. “La gente de la Turba Roja se ha comunicado conmigo, me han dicho que valoraban mi trabajo y que les gustaría que siguiera”.Para el próximo torneo, Guillermo Stradella prometió cumplir con un papel destacado y señaló que para ello será importante que el equipo “se arme bien” y que los entrenadores “sepan hacer su trabajo”.“Nosotros vamos a dejar la piel en los entrenamientos, a conocernos bien, a tomar la idea del profe y esperamos que podamos sobrepasar las dos etapas anteriores (torneo regular y cuartos de final)”, agregó.La visión del sudamericano está en la corona 18 para el tigre. “Creo que la final se la merece este equipo, desde hace tiempo que se viene negando un título”, finalizó.