Guillermo Stradella: "La celebración fue para mi hijo que tiene diabetes"

Guillermo Stradella vivió momentos especiales con el doblete ante Dragón en la victoria de FAS 4-0 en la primera jornada del Apertura 2022. Lo curioso fue que fuera del terreno de juego el argentino salvadoreño atraviesa una situación familiar que le cambió la vida.

En el primer tanto de los dos que anotó el domingo, Stradella hizo una celebración particular, a lo que la mayoría de gente no entendió, pero era dedicada a su hijo, Nico Stradella, que fue diagnosticado con diabetes.

"El festejo fue para él. Fueron momentos difíciles en donde no sabíamos que tenía, pero gracias a Dios los doctores descubrieron que él tiene una diabetes y ya volvió a tener la alegría que siempre ha tenido. Orgulloso de él y de mi señora porque el trabajo que se está haciendo es algo nuevo para nosotros. Cambiar su alimentación, tomarle el test de glucosa a cada rato, es muy chiquito para vivir todo esto pero Dios pone estas cosas no solo para él sino para nosotros pero creo que es algo para mandarle un buen mensaje a la gente", comentó el jugador tigrillo.

La situación del pequeño puede mejorar conforme crezca, eso mismo explicó Guillermo sobre los diagnósticos que le han dado los médicos.

"Lo que nos han dicho y lo que he podido leer es que existe la posibilidad de que llegue a necesitar menos insulina o que el día de mañana deje de utilizar porque su páncreas se puede desarrollar. Nico ha sido un guerrero hasta él mismo nos dice a nosotros que es hora de ponerla", agregó.

Para la familia Stradella, la diabetes no es una enfermedad y aseguran que aprenderán a convivir con la condición. Además, agradeció las muestras de cariño de la afición de FAS.

"Es una condición de vida, no es una enfermedad y va poder convivir con esto y nosotros también aprenderemos. Gracias a todas las personas que me han escrito que me mandan su apoyo y es bonito tener ese apoyo", concluyó.