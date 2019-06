Guillermo Rivera no incluye a Roberto Domínguez en la convocatoria sub-23

Tras cerrar un mes de trabajo con la selección preolímpica sub-23 que se eliminará a dos partidos con su similar de Panamá el 17 y 21 de julio, Guillermo Rivera, técnico del combinado nacional dio sus balances de los trabajos realizados.



El seleccionador dijo que el grupo está a un 95 por ciento cerrado. Los únicos dos elementos que complementarían su plantel serían Bryan Paz y Roberto Domínguez, quienes estaban trabajando con la selección absoluta que quedó eliminada de la Copa Oro en el grupo C.

De estos dos elementos, Guillermo Rivera reveló en pláticas con El Gráfico que para esta quinta semana de trabajo no convocará a Roberto Domínguez. El estratega explicó que uno de los motivos que llevó a no tomarlo en cuenta es porque no ha tenido contacto con él.

"Hasta el momento solo he tenido conversaciones con Bryan Paz, no he tenido contacto con Domínguez, él llegó a ver el partido contra Santa Tecla y lo saludé, no sé en que momento va estar, él viene de una gira bastante dura con la selección, no se le hará el llamado todavía, solo a Bryan Paz", dijo Guillermo Rivera.

"Ya se cerró la visoría, esta semana que viene inicia el mes de competencia para nosotros, el 17 y el 21 jugamos con Panamá, nada más ver esa convocatoria que tiene pendiente los medios de comunicación, que si está Roberto Dominguez y Bryan Paz. con Paz ya hablé y se puso a disposición, lo voy a valorar. Veré que pasa con Domínguez, pero por el momento, él no está en la convocatoria", aclaró.

Sobre el tema de los jugadores que pidieron ser vistos por el profesor Guillermo Rivera, dijo que ya tomó la decisión sobre a quienes tomará en cuenta para el grupo final que afrontará los compromisos internacionales.

"Me llamaron la atención Marlón Menjivar (Filial de Villarreal), es un jugador interesante, también Crisrtian Molina (sub-23 de Houston Dynamo), Andrés Hernández (ahora jugador de Santa Tecla) y Pedro Medrano (sub-23 de Houston Dynamo), con ellos me quedaré", dijo Guillermo Rivera.