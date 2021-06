Guillermo Rivera: “Tenemos la espinita de llegar a Primera División”

A pocos días de la final del Clausura 2021, el técnico del Platense, Guillermo Rivera, asegura que su equipo buscará el ascenso de manera directa el domingo en el Estadio Cuscatlán frente al Destroyer, rival al que venció en la final del Apertura 2020.

“Sabemos que tenemos una pequeña ventaja de haber ganado el torneo pasado pero queremos culminar (el ascenso) muy bien este domingo que no va a ser nada fácil, el rival también tiene esa espinita y nosotros tenemos la espinita de llegar a primera división”, mencionó Rivera.

El entrenador también aseguró que han trabajado la parte psicológica con sus jugadores, y que no cambiarán lo que la forma de trabajar que han hecho durante toda la temporada.

“A los muchachos les hemos dado la tarea de que la presión nos la dejen a nosotros como cuerpo técnico, que las cosas externas del equipo no les incomoden y que traten de hacer lo que hemos venido haciendo y les he dicho a los muchachos que no vamos a cambiar absolutamente nada de una semana previa a un gran partido que estamos a noventa y pico de minutos de hacer historia”, expresó el míster.

Además, el director técnico se mostró agradecido con la afición del equipo viroleño, mencionando que en su carrera no había visto una afición así en segunda división.

“Estoy contento con la afición porque ese apoyo necesita como ser humano un jugador, mis muchachos y no se diga para nosotros como cuerpo técnico”, dijo Rivera.