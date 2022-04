Guillermo Rivera: "No tengo ni idea porque me separaron"

José Guillermo Rivera dejó de ser el técnico del subcampeón Platense luego que un miembro de la comisión deportiva del equipo viroleño le comunicara telefónicamente la decisión que fue adoptada por dicha comisión esta mañana de separarlo del equipo aurinegro.



La noticia cayó de sorpresa para el entrenador oriundo de San Rafael Cedros, que confirmó que se alistaba para trasladarse este martes por la mañana hasta la cabecera departamental de La Paz para iniciar los entrenos en esta semana.



"Sorprendido por la noticia, el gerente del equipo me llamó esta tarde entre las cuatro y cinco de la tarde para comunicarme la decisión tomada por la comisión deportiva, pero esa comisión nunca me brindó un reporte sobre mi labor", explicó Rivera.



El ex técnico del equipo gallero dijo "estoy tranquilo, trato la manera de tomar esto como otra experiencia en mi carrera como técnico. Selvin (Amaya) me llamó por teléfono después de las cuatro de la tarde donde me comunicó que tomaron la decisión de separarme porque no estaban de acuerdo de algunos planteamientos en la cancha, pero la verdad no me explico esos razonamientos cuando estamos a un mes y medio a que acabe el torneo", subrayó.



Sobre su futuro, Memo Rivera manifestó "estoy tranquilo, desde que me he acercado a Dios he tomado las cosas de otra manera, traté de dar lo mejor de mí al equipo y de ponerme el overol, si tomaron esa decisión posiblemente para ellos era en el mejor momento", razonó el estratega nacional quien hizo un resumen rápido de su llegada y labor en el banquillo viroleño.



"Desde que tomé el equipo en la segunda vuelta del Apertura 2020 sustituyendo a Jorgito Abrego, siento que aporte al equipo. Gané ese torneo y el Clausura que lo perdí ante el Destroyer, pero logre ascender al equipo después luego de 41 años fuera de la liga mayor", recordó.



Rivera admitió "deseo hablar con el padre Carlos Torres, el vicepresidente del equipo durante esta semana y agradecerle de verdad por la confianza que depositó en mi por estos casi dos años de estar en el banquillo del Platense. Agradecerle de corazón a la afición por el apoyo que recibí desde la segunda división, por el aprecio a mi persona y al equipo, me voy encantado de esa ciudad y sus alrededores que me apoyaron en mi labor hasta este día."