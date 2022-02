Guillermo Rivera: "No tenemos que caer en desesperación"

El Platense aún no ha conseguido un triunfo en lo que va del Clausura 2022. Este domingo, el cuadro viroleño cayó ante el Alianza por la mínima en el Cuscatlán y se ubica en el último puesto de la tabla.

En siete jornadas, los Gallos han obtenido cuatro empates y tres derrotas, siendo el único equipo que no ha ganado en el certamen.

El técnico del Platense, Guillermo Rivera, reconoció que no han hecho bien las cosas, pero no están preocupados por esta racha negativa.

"El equipo trata de hacer las cosas bien, no nos hemos encontrado con lo que habíamos hecho, no es que estemos tan, tan preocupados, estuviéramos preocupados si en un momento dado los equipos fueran más superiores a nosotros. Sin duda hoy el equipo tuvo mala fortuna. Al final nos va a (servir para) reflexionar mucho", comentó.

El cuadro plateado cuenta con Rafael Burgos, José Peña e Irvin Herrera como delanteros de experiencia en el fútbol nacional, pero el equipo lleva solamente cinco goles a favor.

Según Rivera, la falta de tiempo para hacer la pretemporada ha pasado factura en el proceso de adaptación de algunos jugadores, y está seguro que en cualquier momento serán importantes en el ataque de su equipo.

"Lo que pasa es que a veces caemos en desesperación, que ya queremos que sean jugadores extraordinarios. En nuestro fútbol y la cultura latina, a veces cuesta que el jugador se adapte. Nosotros no hemos tenido la fortuna de tener mucho tiempo, sino que sobre la marcha fuimos preparando el equipo, y ustedes saben que el último que llega a la final tiene muy corto el tiempo para prepararse, y esto no es excusa, sino que nos ha dado esa mala sensación y sé la calidad que tienen estos jugadores, sino no hubiéramos tomado la atribución de tomarlos en cuenta, yo sé la calidad que tienen, son jugadores nacionales y esperamos que en cualquier momento, cuando más los necesitemos allí van a estar", señaló.

El estratega reiteró que su equipo no está pasando un buen momento, no obstante hizo énfasis en que no deben caer en desesperación, y agregó que esperan que la racha negativa se termine pronto.

"Hoy por hoy no tenemos que caer en desesperación, sino que al contrario hay que seguir luchando, todos decimos que hay que seguir trabajando, esto es un trabajo que tenemos gracias a Dios y siempre queremos hacer las cosas bien, hoy no nos están saliendo pero sabemos que en cualquier momento puede ser. Yo estuviera más preocupado si por allí nos lleváramos tres o cuatro (goles) en cada partido. A lo mejor la directiva hubiera tomado la decisión por los comentarios que hay, a veces, de otro tipo de personas, pero estoy tranquilo. Todo equipo de fútbol pasa estos momentos, si lo que daña a veces las cosas son los comentarios y yo, sinceramente, como parte de este fútbol, no me preocupa tanto porque en cualquier momento este equipo va a agarrar una rachita, que esperemos que no sea lejos y que sea pronto", expresó.

En la próxima jornada, el Platense recibirá en el Antonio Toledo Valle al Once Deportivo, en un estadio que no ha sido la fortaleza que era en el Apertura 2021. Según Rivera, a partir del próximo fin de semana empezarán a hacer valer la localía.

"Estamos claros que los equipos se nos han llegado a encerrar bien y en un momento dado vamos a encontrar esa llave para obtener ese resultado que queremos en casa, ganar, que nos puede sacar adelante en la tabla de posiciones. Tenemos que aprovechar a partir del domingo nuestra localía, hay momentos que tienes que jugar fatal, feo, como tú quieras pero tienes que ganar", concluyó.