Guillermo Rivera: "No merecíamos esta derrota" 

En Platense hay inconformidad y quizás con justa razón. El equipo no logró sostener el resultado y sobre lo último una jugada individual de Kevin Reyes le permitió a los locales encontrar el gol de la victoria.

El técnico Guillermo Rivera lamentó el resultado pero no puso en duda el rendimiento de los suyos. Memo mencionó que la cantidad de juego no bastó, se concretó lo que se tuvo y además consideró que una decisión arbitral pudo afectar lo que parecía ser un empate.

REACCIONES

"Nos paramos bien sobre el Quiteño. Creo que no merecíamos esta derrota. Desde el área técnica nosotros a veces no vemos las decisiones arbitrales pero creo que lo más justo esta tarde tuvo que ser un empate", consideró el estratega de los de Zacatecoluca.

Agregó que "puedo decir que me voy contento porque el equipo va en alza, queda una vuelta y hay que seguir luchando porque el equipo esté en los primeros puestos hasta donde nos alcance".

"Si hubiéramos ganado, terminamos mejor en la tabla. Lastimosamente no nos alcanzó. Hay que recordar que estos son partidos a muerte porque hay equipos peleando por no descender. Cada jornada será más complicada", concluyó Memo.

Mientras que para José Peña, el equipo hizo mérito y dejó claro que en su gol no interfirió en la salida de Kevin Carabantes. "Yo me aparte y no interferí cuando él me pegó. La pelota me quedó y pude marcar. Fue importante para mi pero al final creo que el empate habría sido justo".