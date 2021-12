Guillermo Rivera: "No daban mucho por nosotros, pero ahí estamos"

Guillermo Rivera, técnico del Platense, analizó en el Güiri Güiri al Aire la serie inédita de semifinales ante el Chalatenango.

La serie de los viroleños comienza este jueves en el Gregorio Martínez y cerrará el domingo en el Toledo Valle de Zacatecoluca.

"Hoy se están jugando partidos más seguidos y jornadas comprimidas y antes te daba más tiempo para recuperar los jugadores y preparar mejor la estrategia, pero estos partidos se juegan con muchos momentos de tiempo atrás y pueden haber detallitos que nosotros como cuerpo técnico podemos irlos resolviendo", dijo Memo Rivera.

Tanto Chalatenango como Platense son los clasificados inesperados en las semis del Apertura tras eliminar al FAS y Firpo, respectivamente.

"El partido hay que encararlo de la mejor manera posible, sabiendo que son dos partidos para poder ver si estarás en la gran final, Chalatenango viene haciendo las cosas muy bien y las cosas que se nos puedan presentar, esperamos hacerlas bien y recuperar los jugadores que tenemos lastimados de la serie contra Firpo...Este equipo va ganándose el respeto y cariño de ustedes como prensa deportiva, nuestra afición que tanto tiempo tenía de no ver a este equipo en primera división", explicó.

Platense regresó este torneo a la primera división después de 40 años y quiere dejar el listón alto.

"Hoy por hoy no daban mucho por nosotros, pero ahí estamos y queremos disfrutarla", comentó.

Sobre el duelo ante los norteños explicó que "Chalate tiene lo suyo con la llegada de los profes y están haciendo bien las cosas; mi equipo todavía no ha afinado como a mí me gusta en nuestra liga, todavía nos ha faltado detallitos...Va a ser un partido muy disputado, imagino que ellos no van a querer prestarnos la pelota ni nosotros tampoco, va a ser una serie pareja y el que menos se equivoque se puede llevar la serie".

Los Gallos encaran las semis con un plantel muy joven. "Que se lo crean, que trabajen muy bien y no anden a medias tintas, sino vamos a tener más dificultades de lo normal y el que me conoce sabe que soy un poquito exigente pero le dejo la libertad que debe tener...Tengo mucho jugador que apenas tienen ocho, 10 , 14 o 15 juegos en primera división, estamos muy encantados con este grupo. Todo te lo da el sacrificio y el trabajo".

"Ahora empezamos de visita y cerramos como local, cualquier cosa puede pasar, pero vamos a luchar y cómo lo va a hacer Chalate, eso va a estar a la orden del día de mis jugadores", agregó.