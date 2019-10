Guillermo Rivera: "Les exijo porque quiero a un mejor FAS"

Guillermo Rivera, técnico del FAS, salió muy conforme con el triunfo en el clásico nacional ante el Águila, pero fue enfático en manifestar que espera más de sus pupilos en lo que resta del torneo.

Destacó la garra y determinación por buscar el tanto del triunfo "el equipo toma la idea y eso es bueno en este grupo tan joven, no se que ha cambiado (desee su llegada), en tan corto tiempo los muchachos toman la idea, no puedo hablar de lo que hizo el entrenador anterior, trato de inyectarle la motivación, les pido que se cuiden, si son honestos y se rompen la madre, estaremos felices todos".

Admitió que "debemos saber disfruta el triunfo, esto es fútbol, perdimos un poco el control, nos ha pasado otra vez, indudablemente el rival juega, tiene sus cualidades, nos metió un poco, fueron 18 minutos de presión, pero el equipo está cogiendo la idea que queremos eso es parte de lo que quiere y esta camisa la defenderemos a muerte".

"No me hubiera quedado satisfecho con el empate, porque tuvimos opciones de gol, todo está en la confianza, todavía me hace falta mucho, quiero ver a un mejor FAS. Les exijo más", concluyó.

Mientras que Jeison Quiñónez, autor de uno de los goles del triunfo, expuso que "hicimos un buen partido, nos planeta os bien, respondimos al entrenador, contento por el gol, uno siempre quiere convertir".

El colombiano admitió que "los clásicos son pelados, se juegan a una intensidad diferente a otros partidos, el gol nos levantó en lo anímico".

"El profesor Rivera llegó con una idea y el equipo lo está asimilando, toca seguir trabajando más para plasmarlo mejor en el campo", concluyó.