Guillermo Rivera: "Estoy evaluando mi futuro"

Platense sumó por fin su primer triunfo en el torneo Clausura 2022 al derrotar en casa al Once Deportivo por 1-0 y sumar ya siete puntos para igualar con Firpo en la tabla de posiciones a falta de tres fechas para cerrar la primera vuelta.

Para el técnico del equipo viroleño, Guillermo Rivera, la victoria ayuda para liberar las cargas negativas alrededor del equipo de Zacatecoluca por culpa de esa racha negativa de ocho partidos sin ganar tras hacerlo por última vez en el juego de vuelta de la semifinal del Apertura 2021 ante Chalatenango en casa.

"Contento por los muchachos porque creo que a veces cuesta, algunos aficionados no entienden lo que a veces pasa, los momentos en que los resultados no llegan eso lo tengo claro que debes dar resultados y rendimiento", respondió Rivera sobre el difícil momento en que su plantel y cuerpo técnico estaban pasando por falta de triunfos.

Rivera no ocultó su alegría por el triunfo al manifestar que "hemos dado la primera campanada del torneo con este triunfo que no lo habíamos hecho en las últimas siete fechas de la liga. Hoy nos vamos con este sabor lindo y maravilloso de una victoria y con esta semana comprimida que es jodida, pero nos vamos satisfechos con este resultado que nos brinda un respiro a todos para encarar bien el juego del miércoles ante Águila en San Miguel".

Acerca del ambiente que había en la interna previo al juego ante los ahuachapanecos y sobre las protestas del público que mostró un par de pancartas en contra de la labor de su plantel en los graderíos antes del juego, Memo Rivera respondió que "es parte del aficionado, de algunos que también quieren hacer daño y eso lo entendemos bien, que cuando las cosas salían bien todo mundo deseaba salir en las fotografías, es parte del fútbol y sabemos que lo que escribieron lo viví como jugador activo cuando jugábamos con huevos y eso he tratado de inculcarle a mis jugadores, aunque reconozco que son de una generación distinta a la nuestra".

Memo Rivera confesó que está evaluando seriamente su continuidad en el banquillo de Platense y que el triunfo ante el Once Deportivo podría atrasar una idea que ha revoloteado en su cabeza a raíz de la misma presión vivida por la carencia de triunfos en la liga.

"Es obvio que se había caído en desesperación todos, la junta directiva donde ya había gente que ya estaba jodiendo más de lo normal, ya te ponen condiciones (para mi labor) y es parte de eso. Estoy tranquilo, me he estado acercando a Dios ahora, tomaré mi decisión en su momento y si los resultados no se habían dado antes es porque no se daban, esto es así pero espero que vengan más triunfos para seguir mejorando", subrayó, aunque confesó que "estamos valorando las cosas, hemos hablado con la junta directiva con la cual mantenemos una buena comunicación y es parte de mi tranquilidad de mi labor en este equipo que me ha permitido llegar y poner mi granito de arena, la decisión que pueda tomar a futuro se dirá en su oportunidad, será una decisión como las que tomo a la hora de hacer un cambio en la cancha pero estoy tranquilo", reiteró Rivera