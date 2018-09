Guevara: "Me han comunicado es que Ovelar será asesor y yo decidiré las alineaciones"

En la visión de Mario Elías Guevara no entra un choque de funciones entre él, como entrenador del Sonsonate, y el nuevo asesor del equipo, el paraguayo Hugo Marcelo Ovelar. Por el contrario, cree que puede aprender del suramericano.

Asimismo, Guevara dijo que el equipo se ha acoplado mejor y por eso las tres jornadas seguidas sin caer en casa ni de visita, aunque destacó que la actitud de sus pupilos debe mantenerse. Ello se logra con la inyección adecuada de carácter, algo que lo definió a él le tocó portar los botines.

Ya suman tres fechas invictos, más allá de la motivación ¿cómo ve al equipo?

Pienso que sumar en tres fechas nos ha dado el impulso que necesitábamos; hemos ido amalgamando al grupo para buscar el mejor sistema para cada jugador y ha dado resultados.

¿Considera que ya encontró un equipo base o faltan ajustes?

Yo siento que ya tenemos la base y nada más que ellos se conozcan y se coordinen porque hay varios de ellos que no tienen mucho de estar juntos.

¿Piensa hacer variantes ante Santa Tecla?

Un 90 por ciento será el mismo equipo. Solo habrá una variante: ingresará Levi Martínez (delantero) por Ulises Tavares (mexicano).

Con su experiencia como jugador, ¿cómo inyecta ese conocimiento a los jugadores para no desinflarse con las derrotas ni confiarse ahora que están sumando?

Yo fui una persona con carácter como jugador y también lo soy como técnico, y no hay que relajarse. Acuérdese que no hemos ganado nada y empezamos a dar ciertos pasos que nos llevan a alcanzar objetivos, como clasificar (a cuartos). Al jugador no hay que dejar que se acomode ni se distraiga porque a la vuelta de la esquina viene la derrota; entonces hay que seguir apretándolos, en el buen sentido de la palabra, para que estén bien preparados.

¿Afecta el cambio de horario (domingo a las 11:00 de la mañana)?

Venimos de dos viajes largos a oriente, uno con mucho calor, mientras que Santa Tecla no jugó. Con un dedo de frente cualquiera puede decir que nos puede afectar a nosotros.

La cancha la conocemos nosotros así que no tenemos que buscar excusas, entrenamos casi a esa hora (3:00 p.m.), y pienso que si la directiva hace la prueba para que la gente que no vive en Sonsonate llegue, que se haga. Es válido, porque si llega buena cantidad de público, se debe mantener el horario.

¿Qué tipo de aporte considera que les dará Hugo Ovelar?

A mí lo que la directiva me ha comunicado es que será asesor y yo voy a decidir (alineaciones). Ojalá que las cosas caminen y toda persona que llega es bienvenida, no tengo inconvenientes, y de una persona con experiencia como Ovelar yo puedo aprender mucho más.

La idea es que sea como un director deportivo, se entiende...

Esa es la idea y me parece válida.

¿Considera que no habrá choque de funciones?

El presidente (Pedro Contreras) fue claro en que él (Ovelar) va a ser un asesor y un asesor nunca está por encima del entrenador.