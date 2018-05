Guerreño confirma que no sigue con Alianza... y va al Santa Tecla

El delantero paraguayo Gustavo Guerreño confirmó hoy, después de la final con Alianza, que ha puesto punto final a su historia como aliancista y también reveló cuál será su próximo equipo: el Santa Tecla.

El suramericano dijo que recibió una oferta de los perico y que no dudó en tomarla al saber que ya no estaba en los planes del Alianza para el Clausura 2018.

"He recibido una oferta para jugar con ellos (Santa Tecla). Lo único que falta es firmar el contrato que me ligará con ellos por año y medio (tres torneos cortos). Todavía no lo puedo confirmar, falta mi firma, está un 90 por cierto para jugar con ellos", declaró el suramericano.

UN MENSAJE QUE LO REVELÓ TODO

Aantes de la final Guerreño dejó en evidencia el cariño que le tenía a la afición aliancista con un mensaje en su cuenta de Twitter, pero también se interpretó como una despedida ante los rumores de su salida de cara a la próxima temporada.

Último partido mañana a dejarlo todo en la cancha, gracias por todo un buen equipo buen grupo gracias a los compañeros, al cuerpo técnico, a todos lo que conforman Alianza en especial a toda la afición que siempre estuvo en la buenas y en la malas agradecerles por el cariño. pic.twitter.com/z238td70Gb — Gustavo Guerreño (@Guerreno22) 19 de mayo de 2018

"Último partido, a dejarlo todo en la cancha, gracias por todo un buen equipo buen grupo gracias a los compañeros, al cuerpo técnico, a todos lo que conforman Alianza", publicó Guerreño.

Además agregó: "en especial a toda la afición que siempre estuvo en la buenas y en la malas agradecerles por el cariño."



ACLARÓ QUE NO SIGUE

Y al final del partido, tras quedar campeón con los albos, guerreño dio declaraciones a Canal Cuatro y confirmó que no seguirá con la institución.

"Se terminó mi contrato y ellos (Alianza) al parecer ya tienen otra gente. Por eso decidí dar un paso al costado", declaró el delantero paraguayo.

Y dejó en claro que recibió varias ofertas: "Gracias a Dios terminamos un torneo excelente con Alianza. Dos torneos buenos y logramos el objetivo que es el bicampeonato. Sé que tenía que hacer mi trabajo. Mi contrato se terminó en Alianza y ellos ya tienen otros jugadores, por eso creo que ellos ya no quisieron renovarme. Recibí ofertas para jugar con Águila y con Isidro Metapán, al cual públicamente le agradezco".

Guerreño llegó al Alianza en 2017 y logró dos títulos con los paquidermos, además de un trofeo de máximo goleador.