Guerreño: "Desde que estoy en Alianza me acuesto más temprano"

En el Clausura 2017, el delantero paraguayo de Alianza, Gustavo Guerreño ha marcado dos goles. Pero ha sido en sus últimas dos presentaciones con los albos, ante Chalatenango y Sonsonate, en las que ha recobrado la confianza con la que jugaba en Pasaquina en el torneo anterior.

Ante Chalate, el pasado miércoles, tuvo la confianza del estratega Jorge Rodríguez para salir como titular. Dio pase de gol a Juan Carlos Portillo. Luego, ante Sonsonate marcó un tanto para el triunfo albo por 2-4.

"Ahora tengo más confianza en mí. Siempre he hecho buenos partidos, pese a que no se me han dado los goles. Alianza es Alianza y jugar en ese equipo requiere de mayor concentración. Mi vida privada ha cambiado en Alianza. Hasta la hora de dormir cambia. En Pasaquina me dormía temprano, pero desde que estoy en Alianza me acuesto más temprano. Se requiere más sacrificio acá. En ese equipo los entrenamientos son más intensos. En Alianza se siente la presión. Por eso digo que la vida privada es fundamental para manejarse bien", apuntó el delantero sudamericano.

Competencia sana

Por otra parte, Guerreño llegó a las filas albas para el Clausura 2017. Lo hizo junto al nacional David Díaz. Ambos se sumaron a Cristopher Ramírez y Rodolfo Zelaya, que ahora es sublíder de goleo con 9 tantos.

"Tenemos una competencia sana. En el equipo hay muy buenos delanteros. Ahora, Fito es el mejor delantero nacional que hay, es ese jugador diferente. Vamos a ver si gana el premio de goleo. En la competencia está con mi compatriota Javier Lezcano (del Pasaquina, con 10 goles). Les deseo suerte a los dos", apuntó el atacante paraguayo.