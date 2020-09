Guatemala descarta fogueo contra El Salvador, quien espera concretar partido con selección europea

En plática con EL GRÁFICO, el presidente de la FEDEFUT, Gerardo Paiz, descartó un partido amistoso entre los combinados absolutos de El Salvador y Guatemala en noviembre del 2020.

Paiz dijo que hace dos semanas se envió una propuesta al Comité Ejecutivo de la FESFUT para proponer un fogueo entre cuscatlecos y chapines, pero no tuvo respuesta de parte de la entidad rectora del balompié salvadoreño. Por ende, la FEDEFUT comenzó su plan B "La propuesta era un amistoso, no importaba la sede, podíamos ir nosotros a El Salvador o ellos venían acá a Guatemala. Pero no me contestaron ni sí ni no. Seguro que lamentablemente no les interesa", dijo Paiz.

La posibilidad de llevar a cabo partidos amistosos en noviembre se abrió luego que la CONCACAF pospuso, por razones sanitarias, el inicio de la eliminatoria a Catar 2022, que estaba programado para octubre y noviembre próximos. Guatemala y El Salvador deben arrancar su camino desde la primera fase en diferentes grupos. Ambos planteles estarán en búsqueda de uno de los tres cupos que están disponibles para el octogonal final.

CONTRA EUROPA

Por su parte, Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, dijo la semana pasada en el programa radial, Tiki Taka, que cabe la posibilidad de que la selección se enfrente a un combinado europeo en noviembre y hasta ahora no ha hablado de la opción de enfrentar en ese mes a Guatemala, que ya busca dos fogueos contra su similar de Panamá, que también debe iniciar desde la primera ronda su camino a Catar 2022.

Ante el posible fogueo contra una selección del Viejo Continente, el seleccionador mayor, Carlos de los Cobos, se mostró con agrado y dijo que en los próximos días se podría reunir con el presidente de la FESFUT.

"He sabido que hay posibilidades de jugar algún partido fuera de El Salvador. Si es que se presenta la oportunidad, sería bastante positivo, porque sería retomar la idea de competencia, cosa que le hace mucha falta a los muchachos. La idea es que sobre la marcha vayamos definiendo cómo vamos a ir trabajando, cómo va a iniciar el año con el tema de la pandemia y cuáles van a ser las decisiones que va a seguir tomando FIFA y CONCACAF, porque mucho de ello depende de lo que podamos hacer nosotros", aseguró el entrenador mexicano.

Sin embargo, si el fogueo con una selección europea no se concreta, Carlos de Los Cobos programaría un microciclo para noviembre y un segundo para diciembre, siempre y cuando la dirigencia de la primera división ceda a los convocados.

"Lo que más deseamos es tener actividad y que los muchachos vuelvan a activarse y que vuelvan a tomar su nivel futbolístico. Entonces, la única manera es basados en el entrenamiento que van a tener en sus equipos y lógicamente poder jugar. Si tenemos la oportunidad de jugar algún partido internacional, seguramente a los muchachos les va a venir bien. Si no se juega en noviembre, lo ideal sería, cuando menos, tener un microciclo ese mes y aunque el torneo local termine en enero, ver si en diciembre podemos hacer otro microciclo. Pero en este caso queremos generar una buena relación con la primera división y ver si en un momento dado, pese a no tener alguna fecha FIFA, podemos llevar a cabo algún microciclo", indicó el entrenador de la selección mayor en charla con EL GRÁFICO.