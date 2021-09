Guatemala confirma que jugarán amistoso ante El Salvador con equipo sub-23

La Federación de Fútbol de Guatemala comunicó este martes que el encuentro amistoso entre El Salvador y Guatemala pautado para el próximo viernes 24 de septiembre en Washington se jugará con los equipos sub-23 de cada país.

En un principio este amistoso se iba a llevar a cabo con los jugadores de la selección mayor, incluso los dirigentes de la primera división comunicaron esta semana que el partido era a beneficio de la liga mayor, sin embargo, en las últimas horas las autoridades del fútbol guatemalteco anunciaron que el partido se llevará a cabo en la fecha y lugar tal como lo habían estipulado pero que será a nivel de Sub-23.

Comunicado de FEDEFUT sobre el partido amistoso ante El Salvador

Hay que recordar que, el técnico Hugo Pérez mencionó, luego del partido ante Canadá que los jugadores de Alianza no iban a ser partícipes del encuentro debido a que tenían compromiso de Liga Concacaf. Al mismo tiempo explicó que el encuentro serviría para ver nuevos jugadores que se podrían incorporar a la selección para la siguiente fecha triple de la octagonal en las eliminatorias donde El Salvador enfrentará a Panamá, Costa Rica y México.

Al consultarle a Hugo Pérez sobre el tema, confesó que desconocía sobre el nuevo arreglo y que ya tenía preparada la nómina para el partido contra los vecinos centroamericanos. "Desconcocía de este nuevo arreglo, esta mañana había platicado con el presidente y no me había mencionado nada. Trataré de platicar con el presidente para que me confirme ya que ten''ia lista la nómina que viajaría y que serían convocados este lunes, por lo que no puedo ahondar en el tema".