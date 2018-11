Guatemala avisa: “Vamos a explotar las falencias de El Salvador”

David Gardiner, técnico de la sub 20 de Guatemala, tiene la confianza en su equipo para salir adelante en el juego de este martes contra El Salvador. Bajo la coordinación del director de selecciones, Wálter Claverí, el timonel asegura que se ha logrado un formato de juego a escala de selecciones.

Gardiner indicó que ya tiene en su carpeta detalles del equipo salvadoreño y no se confía del título de campeón que sus pupilos lograron en el invitacional de UNCAF de agosto de este año en Honduras.



Llegaron a este certamen de Bradenton como campeones del invitacional sub 19 de Honduras, ¿qué le dice ese detalle para este Premundial sub 20?

Se hizo un buen torneo, pero dentro de lo que manejamos es que eso ya pasó. Hemos trabajado alrededor de 12 microciclos para este torneo. Gracias a Dios nos hemos encontrado con un grupo de jugadores receptivos que han sabido llevar un modelo de juego. Eso nos ha permitido tener un equipo que esté practicando un fútbol moderno.

Pudo ver al equipo salvadoreño en Atlanta, ¿qué le dejó el equipo cuscatleco para su carpeta?

Nos vieron y los vimos. Fue mutuo. Acepto que el profesor De los Cobos es un tremendo trabajador, que está dirigiendo un buen grupo de jugadores. Pero nosotros pensamos que ese grupo tiene algunas falencias y vamos a tratar de explotarlas. Seguramente ellos harán lo mismo con nosotros. Creo que vamos a encontrarnos con un El Salvador distinto.Han dispuesto de jugadores, algunos diferentes a los que estuvieron en el torneo centroamericano. Eso le da un extra. Somos dos equipos que nos parecemos. Será un buen partido.

¿Qué hizo Guatemala con sus selecciones juveniles en estos casi dos años en los que estuvo suspendida por FIFA de todo torneo internacional?

Los torneos continuaron en todas las categorías. Guatemala, me imagino que también es así en El Salvador, tiene muchas tendencias que no son las más adecuadas para llevar el fútbol adelante. Sin embargo, creo que acá la diferencia se ha marcado a través de selecciones nacionales. El director de selecciones, Wálter Claverí, ha trabajado en un sistema de juego en el que los jugadores han entendido la lógica de juego. Eso ha hecho que las cosas sean un poquito más productivas.

Pero sabemos que cada partido es diferente y en cada momento hay que pensar, resolver y tomar decisiones. A eso estamos llevando a los jugadores, a esa esencia del fútbol que es tan importante. Hoy ya no solo es físico, ahora lo físico tiene que ver mucho con lo futbolístico. Eso los jugadores lo han interpretado bien.

¿A qué se comprometió usted con la Federación de Fútbol de Guatemala para este Premundial?

Cómo técnico uno se compromete a trabajar, a hacer que los jugadores tengan conductas adecuadas dentro y fuera del terreno de juego. Recordemos que somos embajadores de nuestro país. Lo que ofrecí al tomar este puesto es un trabajo consciente en cada partido. Creo que hasta el momento vamos bien.