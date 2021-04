Guardiola y el City pueden firmar un póquer esta temporada

La única vez que Manchester City había llegado a las semifinales de una Champions League fue hace cinco años, con Sergio Agüero de titular en el equipo que dirigía Manuel Pellegrini, eliminado por Real Madrid, que estaba en camino al primero de los tres títulos consecutivos que obtuvo con Zinedine Zidane.

Con la salida del entrenador chileno llegó Pep Guardiola, a quien el Abu Dhabi Group, después de instalar al City como una nueva referencia en la Premier League, le encomendó la misión de coronar su millonario proyecto de contrataciones con la conquista de la Champions.

Los grandes capitales no siempre logran acortar los tiempos futbolísticos. Más dinero no significa gloria inmediata. En la cancha, los procesos suelen ser más lentos, requieren de una maduración. Y de paciencia, que es la que tuvo el jeque Mansour bin Zayed Al Nahayan con Pep Guardiola, que después de una eliminación en octavos (Monaco) y tres en cuartos (Liverpool, Tottenham y Lyon), llevó al City a las semifinales tras el triunfo por 2-1 de visitante sobre Borussia Dortmund. El mismo resultado de la ida en el Etihad Stadium. Con la eliminación del equipo alemán se despidió Erling Haaland, el goleador del torneo (10) que no marcó en los cuartos de final, aunque dio la asistencia para el tanto de Marco Reus en la ida y activó la jugada para el que marcó este miércoles el juvenil inglés Jude Bellingham (17 años). El candidato a desplazar al delantero noruego es Kylian Mbappé, que lo sigue con ocho goles.

En busca de la final de Estambul, Manchester City enfrentará en las semanas del 27 o 28 de abril y 4 o 5 de mayo a Paris Germain Germain, otro emprendimiento sustentado en los petrodólares, en este caso de Qatar, que también persigue la cima europea. La otra semifinal la jugarán Real Madrid –eliminó a Liverpool con un 0-0 en Anfield Road- y Chelsea.

Lo más probable es que el Kun Agüero acompañe esa serie desde afuera, debido a la poca participación que tiene en la que es su décima y última temporada en el club, con el cual no renovará el contrato que vence en junio. El delantero argentino, protagonista de rumores que lo vinculan con Barcelona o Juventus, ni siquiera viajó a Alemania. Según Guardiola, a causa de una lesión. En esta Champions, el Kun, goleador histórico del City, disputó 128 minutos en cinco partidos, con dos goles, ambos en la etapa de grupos, frente a Olympique de Marsella y Porto. Agüero, además de las lesiones y de haber estado contagiado de covid-19, fue quedando al margen también porque Guardiola muchas veces dispone esquemas sin un centro-delantero puro (De Bruyne y Bernardo Silva se alternaron en esa ubicación ante el Dortmund). Y cuando opta por un N° 9, Gabriel Jesús es el titular.

Guardiola, campeón de la Champions con Barcelona en 2009 y 2011, triple semifinalista en sus tres temporadas en Bayern Munich, festejó como con la sonrisa de un chico en el Westfalenstadion. Lo abrazó a Phil Foden, el juvenil que es una de sus apuestas, autor de un un gol en la ida y en el desquite, titular por delante de Raheem Sterling. “Estoy inmensamente feliz, por este club, por nuestro presidente, por los jugadores y por los hinchas”, expresó el entrenador catalán.

Guardiola siempre sostuvo que la falta de trayectoria del City en la competencia europea es un intangible que tiene incidencia en los momentos decisivos. “Es apenas la segunda vez que este club llega a la semifinales. No tenemos una grandísima historia, pero estamos empezando a construirla”, agregó. De la semifinal de 2016, además de Agüero permanecen De Bruyne, Fernandinho y Sterling.

Manchester City es el único invicto de la Champions. Acumula nueve triunfos y un empate (0-0 ante Porto, cuando ya estaba clasificado en la etapa de grupos. Marcó 21 goles y solo recibió tres, con siete partidos con el arco imbatido.

Guardiola le pidió a los periodistas que lo dejaran disfrutar el momento, que ya tendrá tiempo de pensar en Paris Saint-Germain: “Quiero cenar con el cuerpo técnico, con los jugadores, comer bien. Y este jueves volver a casa”. Producto de su muy buena temporada, al City le espera una recta final en la que puede completar un póquer de títulos inédito. Guardiola ya fue el artífice con Barcelona del primer sextete de la historia de fútbol, un hito que en la temporada pasada repitió Bayern Munich.

El sábado próximo, a Manchester City le espera la semifinal de la FA Cup frente a Chelsea. El domingo 25 de abril, en Wembley, definirá la Copa de la Liga ante Tottenham, en un capitulo más de la rivalidad Guardiola-José Mourinho. La Premier League la tiene más que encaminada, con 11 puntos de ventaja sobre Manchester United, a falta de siete fechas. En 2019 ya enhebró el triplete local. Ahora también avanza en la Champions, el escalón mayor para entrar en la gloriosa dimensión que es desconocida para el City.