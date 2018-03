Guardiola dice que el mercado es ''insostenible''

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, criticó el actual “insostenible” mercado de fichajes y ha asegurado que “tarde o temprano terminará”, pero ha prometido más refuerzos antes del próximo 31 de agosto.

El preparador español, que afronta su segunda temporada en el Etihad Stadium, ha gastado en futbolistas cerca de 390 millones de libras en los últimos 12 meses, 200 millones de ellos en el presente mercado.

El City desembolsó más de 100 millones de libras en dos laterales, el inglés Kyle Walker, llegado del Tottenham Hotspur, y el francés Benjamin Mendy, procedente del Mónaco.

Guardiola, sin embargo, se mostró sorprendido por la cantidad pagada por el París Saint-Germain por el brasileño Neymar (222 millones de euros) y, aunque no quiso valorar si el traspaso es caro -"ya veremos qué pasa"-, declaró que el mercado actual "es insostenible y va a tener que terminar".

"Creo que es insostenible. Tarde o temprano esto tendrá que terminar", dijo Guardiola. "Por ejemplo, espero que el año que viene yo siga aquí y que no gastemos tanto como hemos gastado este verano. Teníamos a seis futbolistas que acaban contrato, y en los últimos seis o siete años el City no fichó laterales. Tuvimos que ficharlos porque no teníamos. El mercado es exigente para todos, no sólo para nuestro equipo", subrayó.

"Todo empezó con el fichaje de (Cristiano) Ronaldo por el Real Madrid por 80 millones de libras, y después el de (Gareth) Bale por 85 millones. Y a partir de ahí todo fue más caro.

Ahora ha pasado lo de Neymar. Pero se va a terminar, esto es insostenible", prosiguió.

Sin embargo, Pep ha asegurado que "todavía quedan 20 días" de mercado y que en el Etihad Stadium se verán caras nuevas.

"Todavía quedan 20 días y haremos más fichajes. Pero en los próximos tres o cuatro años el City fichará a uno, dos o, quizá, tres jugadores. Pero no lo que ha pasado este verano; tuvimos que hacerlo porque teníamos uno de los equipos más veteranos de Europa, no sólo de la Premier League. El grupo de jugadores que tenemos ahora estará con nosotros durante mucho tiempo", apuntó el catalán.