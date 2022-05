Guardiola carga contra Patrice Evra tras críticas por eliminación del City ante el Madrid

Pep Guardiola reaccionó a las críticias lanzadas por los ex jugadores del Manchester United Berbatov y en espefico Patrice Evra tras la inexplicable eliminación del City en las semifinales de Champions League ante el Real Madrid. Las palabras del técnico catalán se dieron en la previa del duelo ante el West Ham.

Guardiolla cargó sobre todo con Evra, quien en su momento dijo que el City de Pep carecía de liderazgo en el campo.

"El Manchester City necesita líderes, pero Guardiola no quiere líderes. No quiere personalidad. Él es el líder. Por eso, cuando están en problemas no quieren. No tienen a nadie en el campo que les ayude", dijo Evra tras el pase del Real Madrid a la final de París luego de una épica remontada ante el City.

La reacción de Pep Guardiola tuvo como fundamento la final de Champions League en Roma 2009 cuando el Barcelona que dirigía se enfrentó al Manchester United donde jugaba en ese entonces Patrice Evra.

"Tenemos el mismo carácter y personalidad que cuando perdimos en Madrid en los últimos dos o tres minutos. Los especialistas, ex jugadores como Berbatov, Seedorf o Patrice Evra o este tipo de gente que estuvieron en esta situación, que yo he jugado contra ellos... No vi este tipo de personalidad cuando le destruí, le destruimos en la final de la Champions contra el United", declaró Guardiola.

"Mis jugadores tienen la misma personalidad, no pierdes la personalidad por encajar dos goles en un minuto cuando tuviste dos oportunidades de marcar. En los últimos cuatro partidos marcamos 22 goles y entonces sí teníamos una personalidad increíble y ese tipo de cosas", apuntó Guardiola.