Guardiola alaba a Haaland: "Es uno de los mejores delanteros del mundo"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, alabó al jugador noruego Erling Haaland, del Borussia Dortmund, su rival en cuartos de final de la Liga de Campeones, y dijo que es uno de los mejores delanteros del mundo.



"Los números hablan por sí solos", dijo el técnico español en rueda de prensa. "Es uno de los mejores delanteros del mundo. He visto unos cuantos partidos y todo el mundo sabe de su calidad", añadió.



Sobre un posible interés de City en fichar a Haaland como sustituto de Sergio Agüero, que termina contrato en junio, Guardiola echó balones fuera.



"Es un jugador del Borussia Dortmund. A mí no me gusta cuando la gente habla de mis jugadores", afirmó.