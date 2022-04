Guardiola: "Trato de convencer a mis jugadores de que hemos ganado el partido"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, insistió en que la eliminatoria no está de su lado porque al Santiago Bernabéu "da igual si vas con 1-0 o 2-0", ya que el Madrid "es capaz de marcar tres goles en diez minutos".



"Ha sido un gran partido, con grandes jugadores y con mucha calidad. Para ganar esta competición tienes que remontar situaciones que el fútbol te pone por delante. Pero esto es el Real Madrid y el Santiago Bernabéu. No importa si vas con un 1-0 o un 2-0.Son capaces de marcar tres goles en diez minutos, tienen la calidad para hacer eso", apuntó Guardiola en rueda de prensa.



"Independiente de lo que ha pasado, sabemos que erá muy difícil. Si jugamos como la segunda parte del Atlético no tendremos ninguna opción. Queremos vernos en un escenario tan imponente como el Bernabéu", añadió.



"Trato de convencer a mis jugadores de que hemos ganado el partido y de que no tienen que agachar la cabeza", matizó Guardiola, por las oportunidades perdidas para haber sacado una renta superior contra los blancos.



"Esta competición te da esas emociones, fallas una ocasión. Nadie puede decir que no se lo haya pasado bien hoy. Creo que hay que dar la enhorabuena al Madrid y al City por lo que han hecho hoy".



El técnico celeste, que negó responder de forma arisca a la prensa española, aseguró en tono de broma, cuando fue preguntado por el momento en el que se sentó en una nevera al ver el penalti de Benzema, que solo "quería tomar una cerveza", pero que estaba "caliente".