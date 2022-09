Guardiola: "Haaland tiene instinto nato para gol, siempre está en el sitio"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se mostró contento por abrir la fase de grupos de la Champions con un triunfo por goleada ante el Sevilla (0-4) y destacó la "implicación" de su delantero noruego Erling Haaland, autor de un doblete y de quien dijo que "tiene un instinto nato" para el gol, "siempre está en el sitio justo".

"Espero que pueda seguir haciendo lo que está haciendo, sus numerosos son muy evidentes. Erling siempre está en el sitio correcto, en el momento justo, ni un segundo antes ni uno después. Es un instinto nato que lleva dentro desde la cuna y lo ha demostrado en todos sus clubes y ahora con nosotros", subrayó el técnico español.

En la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, también resaltó sobre el 0-4 contra el Sevilla que "el resultado parece abultado, pero quizás no lo ha sido tanto" porque el City ha "concedido poco" y, además, "ha habido fases" a lo largo del partido.

Además de elogiar el partido de sus defensas Sergio Gómez y el suizo Manuel Akanji, y también los 20 minutos jugados por el argentino Julián lvarez, Guardiola añadió sobre la actuación de Haaland que, además de que su buena colocación para marcar "es su gran virtud", también "se implica en otras tareas, baja, no la pierde y juega con balón, pero tampoco lo quiero muy lejos del área", precisó.

Preguntado por una posible comparación con el delantero del Barcelona Robert Lewandowski, dijo que "los dos son extraordinariamente buenos" y que el polaco "es un gran profesional, se cuida mucho" y "ahí están sus números a lo largo de su carrera", mientras que "Erling tiene 22 años y todo el futuro por delante, es ambicioso" y él está "encantado de tenerle".

Sobre este "buen" arranque en la Champions en un campo como el del Sevilla, el técnico del City indicó que "en los dos inicios de las dos partes ellos han estado mejor", aunque en la segunda su equipo tuvo "la fortuna de hacer el 0-2 cuando mejor estaban ellos", además de que estuvieron "muy agresivos e intensos recuperar el balón", y eso les dio "más continuidad".

"Es difícil juzgar al rival porque no quiero que se me malinterprete. Primero, porque Julen (Lopetegui) -su entrenador- es mi amigo y ahora están en una situación difícil, que yo también he vivido. Es cuestión de estar juntos y apretar los puntos, y con un par de buenos resultados se tira para adelante", recalcó.

Para Guardiola, esta primera victoria en la fase de grupos es "importante porque, por experiencia, en la Champions tienes que ganar los tres partidos de casa y uno de los de fuera, y éste ya lo hemos ganado".

"Ahora hay que intentar cerrarlo, y más este año en el que, por el Mundial, la clasificación se va a decidir en dos o tres semanas, pero sacar este resultado nos quita un pelín de presión y ganando los partidos de casa habremos dado un paso casi definitivo para estar en octavos", insistió.