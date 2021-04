"Gringo" Incorvaia se estrenó como goleador con Metapán

Isidro Metapán sumó el pasado miércoles tres puntos de oro tras vencer 1-0 a los duros del norte del AD Chalatenango en el marco de la jornada 10 del torneo Clausura 2O21 gracias al gol de cabeza de su nueva contratación argentina, el central Leonardo Incorvaia.



El defensor rosarino de 28 años confesó a Deportes LPG que apenas es su quinto gol en su carrera profesional que lo ha llevado a militar aparte de la liga argentina también en las ligas de Malta, Gibraltar, Italia y Ecuador.



"Tuve la suerte de anotar y el merito es de (Herbert) Sosa que hizo un centro soberbio que logré conectar", destacó el defensor central de 1.89 metros de estatura y que ha intentado siempre apoyar a la delantera en los equipos en que ha militado y en Isidro Metapán no ha sido la excepción.



"Tuve muchas ocasiones de gol en la liga, ante Sonsonate falle dos ocasiones de gol, ante Águila igual, en Sonsonate de visita también, pero no me había tenido la oportunidad de dirigir las pelotas a portería, espero que ahora en adelante se me abra más seguido las porterías", aseguró entre risas el defensor sureño.



Sobre su estancia en la ciudad calera, Incorvaia admite que está bien y que poco a poco su adaptación en el país va en ascenso.

"En Metapán estoy bien, estamos en el hostal del presidente, tenemos una rutina diaria enfocado en el fútbol, en Argentina somos cabeza dura en eso, solo entrenar, descansar y volver a entrenar, son pocas las ocasiones que salimos a comer y luego a regresar a trabajar" admitió.



"A veces se hacen largos los días, nos estamos adaptando, costó el cambio de cultura, me paso igual cuando estuve en Ecuador, estoy acostumbrado a estar en otras ligas, llevo casi dos meses en el país y no he comido aún las pupusas" se confesó entre risas.

"Tengo una dieta estricta, no como cosas fritas, por eso, estoy esperando el tiempo para probar las pupusas, ya habrá la oportunidad de probarlas sin que eso.me afecte mi rutina alimenticia", acotó.



El defensor argentino dijo además que "lo que más me ha costado para adaptarme es la soledad, porque estoy en un hotel viviendo solo, es la primera vez que vivo en un hostal, es algo nuevo, muchas veces mi novia me acompaña en donde estoy jugando pero debe siempre regresar a Argentina por su trabajo", admitió "el Gringo".



"Es la segunda vez que estoy en un pueblo chico, me pasó antes en Italia, con el club APC Chions de la comunidad italiana de Chions, Friuli-Venezia Giulia, era muy parecido e incluso con menos habitantes que Metapán", aseveró.



Incorvaia admitió que no ha sido fácil combatir la pandemia del COVID-19 lejos de su familia en Rosario.



"En Ecuador pasé la pandemia del año pasado solo, encerrado cuatro meses en la casa, entrenaba en el techo de la casa, me ejercitaba por medio de Zoom y fue duro, mi novia se fue de Ecuador justo una semana antes del virus", confesó el jugador que posee un mote singular en las canchas que lo heredó de chico.



"Lo de 'gringo' me lo pusieron en las infantiles de Newells, a los 15 años me fui a un equipo de barrio donde la mayoría era de tez oscura llamado Alianza de Rosario porque eran de barrio bajo, de raza pura y yo era el único de tez blanca, me sentí raro en esa época y por eso me apodaron 'el Gringo', aseguró la nueva pieza jaguar.