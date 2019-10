Griezmann sobre su relación con Messi: "Es complicado que hablemos"

BARCELONA. El delantero del Barcelona Antoine Griezmann admitió, en la víspera de recibir al Inter de Milán en la Liga de Campeones, que todavía no ha ofrecido su mejor versión como azulgrana.

"Me falta tiempo. Me siento cómodo, pero todavía necesito mejorar en el campo, sobre todo mis movimientos jugando por banda, entrar más en juego. Estoy con confianza, pero sé que todavía me faltan cosas para ser el mejor Griezmann posible", reconoció.

El punta francés recordó que acaba de aterrizar en el Camp Nou y que necesita superar una fase de adaptación: "Acabo de llegar a otra filosofía de juego, es otra posición. Hay que aprender cosas y, en dos meses, no las puedes tener al cien por cien. Sé que mis compañeros esperan lo mejor de mí. Yo también. Me exijo cada día y creo que estoy en el buen camino".

Uno de los motivos por los que aún no ha rendido a su máximo nivel, podría ser la demarcación en la que juega con Ernesto Valverde: casi siempre pegado a la banda izquierda y alguna vez en el centro del ataque, cuando su posición natural es atacar partiendo desde la banda derecha.

"¿Jugar por la derecha? Buena pregunta. No lo sé. Acabo de llegar y estoy aquí para ayudar a los compañeros. Son respuestas aburridas, pero es que es así, tampoco puedo hacer nada. Hay un entrenador, una táctica, hay que meterse dentro de ella y poco más", respondió con resignación cuando se le preguntó si rendiría más si Valverde lo cambiara de banda.

MATES CON MESSI

Sobre su relación con Leo Messi, Griezmann dijo que todavía es pronto para que ambos cojan confianza: "Ni Messi ni yo somos personas muy habladoras, así que es complicado que hablemos. Pero ya le he dado algún mate y estamos en la buena dirección".

Este miércoles, ante el Inter, tendrá un nueva oportunidad para hacerse querer: "La Champions es mi objetivo, mi sueño. Ojalá mañana pueda ser una noche bonita con nuestra afición, que haya un gran ambiente y podamos llevarnos los tres puntos".