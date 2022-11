Griezmann habla sobre el gol que le anularon en el Francia-Túnez

El francés Antoine Griezmann consideró que su gol en el minuto 98 que habría evitado la derrota de Francia en el último partido de la fase de grupos contra Túnez no debió ser anulado porque no tenía intención de jugar el balón.



"Cuando se produce el centro estoy fuera de juego. Pero no pasa nada, dije al árbitro que no tenía intención de jugar el centro. Luego el defensa ha despejado mal y por eso retomo la jugada", explicó el futbolista del Atlético de Madrid.



El árbitro, que en un primer momento concedió el tanto, lo anuló poco después, lo que significó la primera derrota de Francia en un Mundial desde la que tuvo contra Alemania en los cuartos de final del de Brasil de 2014.



Griezmann, que recordó que Francia ya tenía garantizada la clasificación para octavos de final, restó importancia a ese resultado y consideró que "lo importante llega a partir de ahora".



"Es complicado jugar estos partidos, cuando ya estás clasificado y hay muchos cambios", analizó.