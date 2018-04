Griezmann divulgó las razones de su amistad con un ex Santa Tecla

El delantero Antoine Griezmann se recordó de El Salvador en su autobiografía al revelar algunos detalles de su amistad con el uruguayo Carlos Bueno, ex delantero del equipo nacional y quien se retiró del fútbol al finalizar la temporada 2016-2017.

Según cuenta Griezmann en el libro "Derriere Le Sourire (Detrás de la sonrisa)", la amistad con el charrúa comenzó cuando ambos compartieron en la Real Sociedad, equipo en el que a pesar de los 11 años de diferencia entre ambos, compaginaron tan bien al punto de crear un lazo de amistad que se aun se mantiene vigente.

Esta es la portada del libro autobiográfico de Antoine Griezmann.

"Le debo mucho a Carlos Bueno, y no solo por el mate. No se quedó más que una temporada en la Real Sociedad, donde llegó un verano cedido por el Peñarol de Uruguay, su país. Antes había jugado en el Paris Saint-Germain, con el que ganó la copa de Francia en 2006(...). Tras jugar en el Liverpool Fútbol Club de Uruguay, fichó por el Santa Tecla de El Salvador, donde siguió marcando goles. Después de ganar el campeonato con el Santa Tecla, se retiró a los 37 años", cuenta el francés en su libro.

Sobre la razón por la que su relación de amistad es tan buena, Griezmann asegura que cuando se conocieron "yo (Griezmann) tenía 18 años, era como mi papá. Me acogió bajo sus alas y me acribilló de consejos. Me fijaba mucho en él, en su forma de jugar de espaldas a la portería, en la calidad de su juego de cabeza, aunque solo mide 1.78 metros. Carlos es el compañero de equipo más importante que he tenido, el que más me ha ayudado dentro y fuera del terreno de juego. Aprendí un montón de cosas gracias a él".

Pero Antoine no solo habla de su libro sobre el ex atacante del Tecla, que en El Salvador marcó seis goles en 19 juegos, sino que también en todo programa en el que le recuerdan su gusto por el mate.

Griezmann es considerado hoy en día como uno de los mejores delanteros del mundo y se rumora la posibilidad de que sea fichaje del Barcelona para la próxima temporada.