Griezmann destaca el segundo lugar en la Liga española

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann aseguró tras la victoria contra el Celta de Vigo (2-0) que el segundo puesto no les sabe a poco sino que es "mucho" y "sobre todo en una Liga donde está el Real Madrid y el Barcelona".

Preguntado por si el segundo puesto les sabe a poco en la señal de Bein LaLiga, el delantero galo contestó: "No, es mucho, sobre todo en LaLiga donde está el Real Madrid y el Barça, si no podemos quedar primeros haremos lo posible por quedar segundos".

Griezmann aseguró que su objetivo es "acabar bien la liga" y "ganar todos los partidos que quedan" y enfatizó que quieren jugar por su "orgullo" y el de la afición.

El delantero galo anotó el 1-0 de falta directa justo antes del descanso, una ejecución que reveló que le aconsejó el guardameta suplente Antonio Adán, al que le dedicó el tanto corriendo a abrazarse con él tras marcar.

"Me dijo que le pegara al lado del portero, cada partido me lo dice, hoy me lo dijo otra vez. Ese gol es para él", reveló Griezmann.

El punta del Atlético quiso extender el mérito de la victoria más allá de él y del portero esloveno Jan Oblak, que detuvo una doble ocasión clara del Celta.

"Qué haríamos nosotros sin nuestros compañeros, sin un míster así, sin la gente del despacho de la que no se suele hablar... Estamos disfrutando y ojalá podamos ir a más", zanjó el goleador rojiblanco.