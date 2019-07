¿Griezmann comprará su libertad? El francés planea pagar su millonaria cláusula al Atlético

El delantero francés Antoine Griezmann está en medio del pleito entre el Barcelona, su destino para la siguiente temporada, y el Atlético de Madrid, su club actual y ante ello decidió que, para salir de la institución colchonera, pagará él mismo su millonaria cláusula de rescisión.

De acuerdo al diario Mundo Deportivo, Antoine se presentará en los próximos días a la sede de La Liga para cancelar los 120 millones de euros que costará su "carta de libertad", una vez que el Aleti lo convocó a la pretemporada y decidió no negociar su salida.

"Grizzy", según Mundo Deportivo, ya comunicó de forma oficial, mediante su cuerpo de abogados, que no se presentará a la pretemporada que inicia hoy y pagará para quedar libre de negociar con el Barcelona y sumarse a ese equipo en la campaña 2019-2020.

"Desde el momento en el que el club colchonero ya sabe formalmente que Griezmann pagará la cláusula, el francés puede no presentarse a la cita de esta tarde en el Cerro del Espino y no es necesario que empiece la pretemporada a las órdenes de Simeone", detalla Mundo Deportivo.

A eso el rotativo añade, en su sitio web, que "se trata de una estrategia legal para no tener que acudir al primer entrenamiento pese a no haber abonado aún el importe de la cláusula. Una vez avisado el club, Griezmann ya no debe presentarse al primer entrenamiento".

Finalmente, el medio explica que la intención es que la millonaria cláusula se pague esta semana y que a finales de la misma, el Principito sea presentado como nuevo integrante del club culé.