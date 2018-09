Griezmann asegura que ya está al nivel de Cristiano y Messi

El futbolista francés Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, se equiparó a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi al asegurar que ya come en la misma "mesa" de los dos astros que acapararon los premios individuales en la última década.

"Lo de la mesa son imágenes que tengo y disfruto en esa mesa. Pero también sé que puedo hacerlo mejor. Quiero mejorar, quiero ganar y quiero seguir así, jugando de esta manera", manifestó hoy al diario "As".

Griezmann reconoció que es "un jugador diferente a Cristiano, Messi, Neymar o Mbappé". "Estoy en lo más alto, pero puedo mejorar. Yo busco ser lo más completo posible. No voy a meter cincuenta goles, pero sí busco ayudar ofensivamente y trabajar para el equipo", explicó.

NINGÚN GALO POR THE BEST

El francés lamentó que no hubiera ningún jugador de la selección francesa, campeona del mundo, entre los nominados al premio "The Best".

"Ya no podemos hacer nada. Es el premio de la FIFA y es una lástima que no haya ningún campeón del mundo nominado. Hicimos un gran Mundial y toda la plantilla se merecía un premio: Mbappé, Varane, Kanté, que aunque no se hable mucho de él jugó un Mundial estupendo, o yo mismo...", observó.

Sin embargo, añadió: "Creo que el Balón de Oro tiene más prestigio, más historia, lo tengo en mi cabeza y hay tres meses para darlo todo y luego ya veremos lo que sucede".