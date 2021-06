Gregori Díaz: "Tengo ganas de ganar un título en Metapán"  

El español Gregoria Díaz es el primer refuerzo extranjero de Metapán para la temporada 2021-22. Firmó por un año y sus objetivos en El Salvador son claros: quiere ganar un título nacional y llevar al equipo a la Liga CONCACAF.

En una entrevista, El Gráfico conoció un poco más de Gregori Díaz, sus inicios y los motivos por los cuales aceptó el reto de venir por primera vez al fútbol centroamericano, específicamente al salvadoreño.

Gregori Díaz, jugando para el Manchego, de la tercera división de España, último equipo antes de fichar con Metapán de El Salvador. Foto cortesía

¿Cómo se dio la conexión para que Gregori concretara su fichaje con Metapán de la liga de El Salvador?

Fue con el míster Juan Cortés, nos conocíamos de aquí de España, se dio la oportunidad mediante mi representante y la verdad que no tuve que pensarlo mucho porque es una gran oportunidad. Estuve mirando el club, creo que es un gran club, que están haciendo las cosas bien.

Por cierto, ¿qué referencias tienes del fútbol salvadoreño?

Yo estuve en Colombia y la verdad lo comparo un poco por ahí, que tácticamente puede mejorar pero la verdad que físicamente son portentos y hay mucho talento, nada, que en El Salvador es un fútbol muy físico y poco táctico, pero dinámico. De Metapán conociendo al míster es un equipo que le gusta tener la pelota, que le gusta tener el control de juego, que quiere ser dominador del juego y quiere tener las máximas ocasiones y la verdad que eso para mí es de mi gusto.

Hablando con Juan Cortés, él te describe en varias posiciones, pero quiero preguntarte a ti en ¿qué posición te desempeñas mejor en la cancha?

En la posición que mejor desempeño tengo es la de volante "10", de mediapunta, ahí es donde más cómodo estoy y creo que la idea que el míster tiene de llevarme es esa: jugar cerca del delantero. Me gusta asociarme con mis compañeros y llevar el juego del partido.

Gregori Díaz durante su paso por las inferiores del Valencia, club de la primera división de España donde jugó hasta los 18 años. Foto cortesía: Gregori Díaz

Me puedes comentar sobre tus inicios en el fútbol, ¿es cierto que te formaste en las inferiores del Valencia?

Empecé desde muy chiquito en el Valencia, de ahí salí para un club de Valencia también y bueno, acabé mi etapa de sub-18, juveniles como se llama aquí y me fui para Colombia al América de Calí con 18 años, estuve seis meses, luego pasé al Envigado y pasé seis meses y medio.

Ya con 22 años me vine para Ibiza, firmé en el Ibiza, estuve un año ahí, ascendimos de categoría, pasé al Jumilla, luego al Villanovense donde también ascendimos a Segunda B y este último club donde estuve fue el Ciudad Real Manchengo.



Te fuiste muy joven para el América de Cali. ¿Qué fue de Gregori Díaz en el fútbol colombiano?

Tengo muy bien récord en Colombia, el fútbol como te digo, muy parecido al de El Salvador, y la verdad que como te digo, ir para El Salvador me recuerda un poco a Colombia por la gran oportunidad que se me presenta, y con ganas de aprovecharla, como te digo, en Colombia tengo buenos recuerdos, hice buen fútbol, hice buenos amigos...

Gregori, a tus 25 años, ¿en qué etapa de tu carrera crees que estás y cómo tomas el reto de venir por primera vez al fútbol centroamericano?

Creo que estoy en mi mejor etapa, como le decía al míster, creo que estoy en una etapa muy madura, creo que me ha servido mucho la experiencia de salir muy temprano en casa y la suerte que tengo es que conozco mucho el fútbol de allá y creo que me puedo adaptar rápido, tengo muchas ganas de poder aportar y conseguir el título, que es lo que queremos todo.

Gregori Díaz durante su paso por el Viallonovense, en donde ascendió a la Segunda B de España. Cortesía: Gregori Díaz



Tienes un gran reto. Son seis años sin título para Metapán. ¿Sos un jugador de retos?

Sí, me encantan los retos, y los retos grandes, creo que si algo nos mueve a los futbolistas o personalmente a mí son los grandes retos. El míster me habló de este club, de la oportunidad, del reto que tenía personalmente aparte que el club lleva seis años sin ganar un título y la verdad que eso para mí es una motivación más para ir para allá, al igual del reto de clasificar a la Liga CONCACAF que es una gran oportunidad porque en Colombia no tuve la oportunidad de jugar ni Libertadores, ni la Sudamericana y me quedé con las ganas de jugar un campeonato internacional...



Tu última etapa como jugador ha sido en las ligas de España. La Segunda y la Tercera... ¿qué te queda de esa etapa?

Creo que me ha servido para madurar mucho, aquí en España el fútbol es diferente, es más táctico, todo más controlado y creo que me ayudó prácticamente a definirme tácticamente en una posición de volante "10".

Tengo muy buenos recuerdos, sobre todo aprender mucho de la gente del fútbol, de los compañeros que he tenido que han jugado en la primera división de España y fuera de España y la verdad me llevo todo eso., el recuerdo de haber conseguido grandes objetivos como ascensos...