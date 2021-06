Granitto, entre FAS, ofertas y vacaciones

Tomás Granitto fue uno de los refuerzos del Clausura 2021 del FAS y rápidamente se ganó la titular en la medular. De momento está de vacaciones para recuperarse y cargar baterías tras conquistar la corona 18 con los tigrillos.

El volante cuscatleco reconoció que fue una alegría inmensa venir al país y ser campeón a pesar de muchas adversidades como las lesiones. Aún así, siempre dio el cien por cien para alcanzar el objetivo. Granitto también fue sincero en que no descarta nada al consultarle sobre si seguirá en el FAS y confesó que tiene otras ofertas en la mesa y es su agente, Daniel Alas, quien busca la mejor opción.

"Sobre la pregunta sobre si voy a seguir, a este momento no descarto nada. Tengo contrato vigente pero también hay otras oportunidades en efecto y uno siempre está abierto a escucharlas, ahí está mi representante manejando todo eso. Yo estoy muy agradecido con el FAS, ha sido un campeonato fuerte donde yo llegué para triunfar", dijo Granitto.

"Hasta donde me informó mi agente hay unas posibilidades en Guatemala que se están analizando y de la liga local, gracias a Dios siempre ha habido interés. De momento es lo que te puedo avanzar. Mi agente me dice que seremos siempre respetuosos del contrato (con FAS)", agregó el jugador.

El torneo

Granitto está recargando baterías y disfrutando de sus vacaciones. Vino al Clausura 2021 donde se agenció la titularidad y el título es el deseo obtenido. Hizo un recuento sobre lo vivido en su segunda etapa en el país.

"Fue también un campeonato complicado con lesiones, enfermedades que he tenido pero gracias a Dios todo salió bien, pudimos ser campeones y llegué a ser un jugador importante y fue bueno para mí. Estoy aprovechando estos días para descansar, estar tranquilo", agregó.

"Estoy en vacaciones y mi representante está manejando todo. Mucha gente no sabe que para mí este campeonato fue muy difícil, entre lesiones y no fue fácil para mí. Estoy en vacaciones y también disfrutando de ese lindo título. Me quedo con eso, con el título y soy respetuoso de la institución y de la afición que es muy grande y me dieron su apoyo", externó.