Granitto: "Tengo nivel para pelear un puesto en esta selección"

Al volante y ex mundialista sub-20, Tomás Granitto, el llamado a la selección llega tras varios meses de trabajo en lo que volvió a El Salvador para consolidarse en el FAS y con el que salió campeón siendo una pieza fundamental en el mediocampo.



Ahora, con su vuelta a la selección de El Salvador y tras ser llamado por primera vez por Hugo Pérez al microciclo que servirá para analizar qué jugadores estarán en la próxima fecha de la octagonal, el volante nacional espera convencer con su juego en un estilo en el que reconoció sentirse cómodo.



"Cada día me siento más cómodo acá. Era importante conocer al cuerpo técnico y qué es lo que quieren especialmente en mi posición. Hablamos de eso y siento que mi estilo de juego le puede servir mucho táctica y técnicamente a lo que quieren acá, jugando con un propósito y es algo que me gusta. Tenemos ideas parecidas".



Fue claro: "Tengo nivel para pelear un puesto en esta selección". El campeón nacional espera que su juego logre convencer al cuerpo técnico para ser parte de la nómina de cara a los partidos contra Panamá, Costa Rica y México.



"Cada día me siento cómodo y me adapto a lo que quiere el cuerpo técnico en el estilo de trabajo que es distinto a lo que están acostumbrado en tu club", dijo el jugador que desde su llegada al fútbol salvadoreño ha sido un habitual en la alineación de Jorge Rodríguez con los santanecos.



El ex jugador del Miami FC consideró que la clave siempre está en los detalles. "Hay que enfocarse en los detalles porque eso hace la diferencia entre un jugador bueno y uno muy bueno. Uno no está solo satisfecho en el microciclo, sino estar siempre con la selección. Sé que no será fácil", comentó.