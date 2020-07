“Gracias a Dios aprendí un oficio que me ayuda cuando el fútbol se detiene”

En Santa Rosa Guachipilín, Santa Ana, conocen al delantero Raúl Quijada por su potencial goleador en los terrenos de juego y por su responsabilidad trabajando desde hace 16 años en su taller de estructuras metálicas (obra de banco)

Es un especialista con el balón en sus pies y elaborando puertas y ventanas. Es muy querido en su pueblo porque fue clave en el ascenso de tercera a la segunda división del Santa Rosa Guachipilín, en mayo del año 2018.

La cuarentena domiciliar obligatoria decretada por el gobierno ante la llegada del coronavirus obligó a que el fútbol profesional se cancelara, pero tras levantarse las restricciones, Quijada abrió nuevamente las puertas de su taller y ante la falta de ingresos económicos por la falta de fútbol, su oficio en obras metálicas se volvió en su principal fuente de sustento.

Manifestó que “el trabajo está, hoy me digo: gracias a Dios que aprendí este trabajo, (para) no depender solo del fútbol. Siempre trabajo, echando ganas. Divido esfuerzos, cuando el fútbol está activo juego, pero tampoco dejo de trabajar con mi taller de soldadura”.

Quijada comenzó en el fútbol profesional con el Masahuat de la tercera división, pasó al Isidro Metapán de la tercera división y alcanzó el premio Hombre Gol de Bronce en el año 2010 que entrega EL GRÁFICO al máximo goleador de la tercera división; fue promovido al equipo jaguar de la primera división y sumó tres títulos (Clausura 2014, Apertura 2014 y Clausura 2015).

Luego pasó al Santa Rosa Guachipilín en el año 2016, sumó el ascenso a la segunda división y en el Apertura 2018, levantó el trofeo Hombre Gol de Plata que entrega EL GRÁFICO al máximo cañonero de la segunda división.

“Es bueno saber un oficio por muy humilde que sea, la vida del futbolista es corta y si no se sabe pensar, no sirve de mucho. Es bueno saber un oficio para cuando llegue el momento de no poder sostenerse de fútbol, hacer algo diferente para mantenerse”, añadió.

Su taller es el medio alterno para generar ingresos económicos para mantener a su familia “jugando y siempre trabajo en esto, durante la pandemia que no hubo fútbol este trabajo me ayudó de mucho.

Manifestó que “durante la cuarentena había trabajo, pero no podía hacer nada porque no se podía salir de casa; cuando la levantaron, tuve trabajo, sumo tres semanas de trabajo. Cuando queda espacio voy a la cancha, también en casa realicé trabajos físicos para mantener buena condición”.

Quijada, de 32 años de edad, disputó los 9 juegos de la primera vuelta del pasado Clausura 2020 de la segunda división. Cuando la FESFUT canceló el torneo, sumaba seis goles, era junto a Carlos Zamora, los máximos cañoneros del equipo.

Tras el Clausura 2020, finalizó contrato con los santanecos, mantiene negociación para renovar, pero a su puerta tocaron otros equipos “terminé contrato tras el Clausura 2020, estamos hablando con la directiva, para ver si renovamos, pero hay ofertas de otros equipos cercanos, aunque la prioridad es el Santa Rosa, aquí vivo, pero si no llegamos a un acuerdo es de buscar otro equipo”.