Gonzalo Jara: del dedazo a Cavani a considerarse mejor que Piqué

Gonzalo Jara, mundialmente conocido por meterle un dedo en el trasero a Edinson Cavani en la última Copa América, mostró su buen humor en la emisora "100% Azules" en la que afirmó que él es mejor que Gerard Piqué.

Los periodistas le preguntaron por los halagos de su entrenador en la Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, y él no se anduvo con medias tintas. Afirmó que "soy mejor que Piqué y a (Guillermo) Hoyos lo compararía con Guardiola. Hay que estar a la altura".

Jara ha regresado al fútbol de su país de militar en equipos de la Bundesliga alemana y la Premier League inglesa, pero asegura que está cómodo en Chile.

"De Chile no me voy a ir. Ojalá pueda terminar mi carrera en la 'U' (Universidad de Chile), con lo que me queda de contrato. Tampoco quiero jugar hasta los 37 años. Creo que jugaré dos años más", indicó.

Incluso, él podría formar parte de la selección chilena que en las próximas fechas de las eliminatorias mundialistas de Surámerica se enfrente a la Argentina de Messi.

"Ojalá tenga la oportunidad de jugar. Es un partido que cualquiera quiere jugar", declaró.