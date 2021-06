Gonzalo García, DT del NK Istra: "No he visto a la selección de El Salvador, nosotros estamos empezando"

El español Gonzalo García, entrenador del NK Istra 1961, reveló en el Güiri Güiri al Aire detalles del club croata que será el primer rival de la selección mayor de fútbol de El Salvador en su gira por Croacia y donde la Azul también se enfrentarán a Catar.

El técnico español de raíces uruguaya explicó que recién toma el mando del equipo y apenas lleva dos semanas de trabajo.

Aseguró que jugó con el ex jugador del Barcelona Andrés Iniesta y otros jugadores españoles.

"Sinceramente no la he visto y no conozco a la selección de El Salvador, nosotros estamos empezando el proceso en Istra, llevamos entrenando desde el día 20 de junio, llevamos dos semanas de entrenamiento y va a ser nuestro primer partido amistoso", explicó García.

Sobre el partido contra El Salvador, el entrenador ibérico espera un partido de buen nivel.

"Va a ser un día físicamente duro para los jugadores pero esperamos un partido de buen nivel que le sirva tanto a El Salvador como a nosotros para prepararnos para lo que viene", recalcó el técnico que militó en selecciones menores de España .

Respecto a su trayectoria aseguró que militó en el fútbol español, holandés y hasta el israelí.

"Yo soy uruguayo pero llegué con 14 años a España y he jugado en las selecciones inferiores de España hasta la sub 20 y tuve la suerte de jugar con gente como Iniesta, como Torres, Reyes y muchos jugadores. Desarrollé mi carrera en Holanda en equipos como Groningen, Heerenveen, también en Maccabi Tel Aviv de Israel ", dijo el entrenador español a la mesa más redonda.

Sobre su estilo de juego preferido, García comentó que le gusta el estilo asociativo y a ras de césped.

"Mi estilo es de un poco de fútbol asociativo, balón por el suelo, es un poco entre España, lo que viví en Holanda y hago lo que a mí me gusta, intentando que tengan esa garra y ese corazón sudamericano y uruguayo que una cosa no va reñida con la otra", dijo.

García lamentó que los nuevos jugadores están perdiendo la magia y creatividad del fútbol brasileño, argentino y de otros países sudamericanos."Habría que juntar la organización europea con la calle sudamericana, eso sería espectacular".

Gonzalo García reveló que el NK Istra pertenece al Alavés de España y el equipo está en formación para la nueva temporada:

"Nuestra liga empieza en dos o tres semanas, tenemos una pretemporada muy corta y del primer equipo tendremos unos ocho o nueve, hemos completado con jóvenes y estamos cerrando fichajes, estamos esperando jugadores que tienen problema con el visado", expresó.

El partido amistoso contra El Salvador será el viernes 2 de julio en el estadio Aldo Drosina de la ciudad de Pula a las 10:00 de la mañana hora salvadoreña.

"Vamos a empezar a probar cosas, va a ser nuestro primer partido, entonces vamos a intentar ya jugar al fútbol y que los jugadores hagan lo que ya pudimos trabajar en estas dos semanas", indicó.

Respecto a la ciudad adelantó que "Yo conozco poco de Pula y acabo de llegar, es un sitio turístico, una zona de playa, es el Mar Adriático...Van a encontrar calor, buen clima, buena playa y buena comida".

"Istra es un club que el Alavés utiliza para los jugadores que son muy buenos para el segundo equipo y tienen que entrar en el primero y vienen a curtirse aquí. Tenemos jugadores de Nigeria, Sierra Leona, portugueses y españoles. Es una liga fuerte y hay mucha gente que viene a ver jugadores y entrenadores", agregó Gonzalo García.