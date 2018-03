Goleadas del Limeño y del Alianza; Metapán ganó en San Miguel

ALIANZA 5-2 PASAQUINA (FINALIZADO)

ÁGUILA 2-3 ISIDRO METAPÁN

MUNICIPAL LIMEÑO 4-0 AUDAZ (FINALIZADO)

La jornada 19 del Apertura 207 culminó hoy con tres partidos en los que se marcaron 16 goles, un verdadero festival de anotaciones en el que los ganadores fueron el Alianza, el Isidro Metapán y el Municipal LimeñoAntes de entrar en los detalles de cada partido, te invitamos a ver cómo queda la tabla de posiciones luego de la jornada 19. Lo podés chequear en este enlace:El Municipal Limeño sacó el triunfo más holgado en su casa al golear al Audaz, mientras que el Alianza mostró su poderío ante el Pasaquina, con un breve susto, y el Águila sufrió un nuevo revés ante el Metapán.El Alianza saltó hoy con un equipo bastante ofensivo. Narciso Orellana era el único contención, cuidando las espaldas de Marvin Monterroza, quien era el enganche entre la media y el ataque.Por las bandas salieron los veloces Óscar Cerén y Juan Carlos Portillo, mientras que en el ataque habían dupla de delanteros, con Ricardo Guevara y Rodolfo Zelaya.Y fue Zelaya el que puso el primer gol del partido, antes del primer cuarto de hora del partido. El "22" de los albos se paró frente al balón para cobrar un penal y marcó el 1-0 muy temprano.Diez minutos más tarde, al 22', llegó la otra diana de los albos. Un cobro de falta desde el sector derecho terminó en un remate confuso en el área por parte de Rudy Clavel y el balón se fue al fondo de la red para poner el 2-0.El ritmo de los aliancistas no cesó y la segunda parte arrancó con el mismo dominio blanco. La conexión entre Óscar Cerén y Rodolfo Zelaya hacía daño a los visitantes por la banda derecha y así les caería el tercer tanto.Zelaya recibió un balón por la punta derecha y dentro del área, sin pararla, emboquilló y con potencia metió el 3-0.El mismo Zelaya pudo aumentar la cuenta al minuto 50, pero el capitán blanco estrelló un tiro libre en el travesaño y el Pasaquina vivia momentos de verdadera angustia, luchando por no encajar una goleada.Pero la misión de frenar el potencial ofensivo de los capitalinos era casi imposible. Carlos Arévalo no encontraba la manera de frenar a Cerén por la derecha y el de Quezaltepeque hizo lo que quiso, incluso una jugada del bobo a un rival, antes de sacar un centro que cazó Ricardo Guevara de cabeza y poner el 4-0. Era apenas el minuto 57.Frenó un poco el equipo blanco y en una pequeña desatención el Pasaquina descontó con un gol de Luis Palacios, al 70'.Eso parecía un mero descuido, pero luego vino la preocupación, cuando en menos de cinco minutos los burros encontraron el segundo y metieron presión.El brasileño Jackson De Oliviera se escapó por la punta derecha y se metió hasta el área con el permiso de la zaga blanca, punteó el balón ante la salida de Víctor García y luego una serie de rebotes permitieron que el balón se fuera al fondo, con un pequeño empujón también de Luis Palacios.Todavía se mantenía el 4-2 en el marcador, pero las alarmas se encendieron cuando Marvin Monterroza, el creativo de los albos, se ganó su segunda tarjeta amarilla y tuvo que dejar a su equipo con diez, producto de su expulsión.Por suerte el Alianza encontró una nueva diana al 81', que le permitió recuperar un poco de tranquilidad.Luis Hinestroza mandó un centro que Zelaya controló dentro del área, pero al verse rodeado por defensores tocó en cortó para David Díaz, quien sacó un tiro suave pero al ángulo. Fue el 5-2.ALIANZA:PASAQUINA:William Torres; Raúl Guzman, Ronaldo James, Raúl González, Carlos Arévalo; Leston Paul, Francis Álvarez, Daniel Luna; Isidro Gutiérrez, Kevin Sagastizado, Luis Palacios.Pintaba para ser un partido interesante en el estadio Barraza, pues ambos equipos pelean por meterse a cuartos de final, y casi con seguridad lo harán, pero tienen que cuidar la imagen con la cual llegarán a la instancia decisiva.Osvaldo Escudero, entrenador del equipo emplumado, ocupó un 4-4-1-1, con Javier Lezcano como único delantero nato y Edwin Sánchez como enganche.Pero no era el planteamiento ofensivo lo que tenía que preocupar al cuadro emplumado. Es su sector defensivo el que más falencias ha mostrado en el campeonato y el Metapán le recordaría eso en el partido de hoy.Al minuto 12, Tulloch siguió un pase largo desde la media y aunque Richard Dixon intentó frenarlo, el jamaiquino se impuso en el choque físico y siguió a la portería, anotando ante la salida de Benji Villalobos.Pero Tulloch estaba encendido y además, decidido a convertirse en el verdugo emplumado. El delantero calero otra vez hizo quedar mal a Dixon al minuto 18, cuando le volvió a ganar en fuerza y velocidad y liquidó a Villalobos a ras de césped, para poner el 0-2.Parecía que el Metapán terminaría el primer tiempo sobrado, pero el Águila encontró la forma de regresar al partido.Al minuto 30 el árbitro Jaime Carpio pitó una presunta mano en el área metapaneca y decretó penal a favor del equipo local. Javier Lezcano pidió el balón y con un toque suave, un tiro a lo Panenka, venció al meta calero y puso el 1-2.Con ese tanto el Águila sintió el aire debajo de sus alas y comenzó a generar fútbol ofensivo. Marlon Trejo, cerca del 44', se metió por la banda derecha y metió un centró que empalmó Edwin Sánchez, pero Pleitez le tapó el disparo. Sin embargo, el balón quedó suelto y desde atrás apareció Lezcano para aprovechar y, casi cayéndose, metió el 2-2.Escudero y el Águila entendieron que tenían que aprovechar la pólvora con la que acabaron el primer tiempo y de los camerino volvió Lezcano acompañado con James Cabezas en el ataque.Con dos delanteros el equipo migueleño quería buscar el tercer tanto, algo que Edwin Portillo, técnico de los caleros entendió, y optó por meter más piernas en su media. Sacó a Paolo Suárez y metió a Cisneros para generar más marca y sobre todo piernas fresca.Pasaron los minutos y el ímpetu no lo pudo traducir el Águila en goles. Por el contrario, cedió espacios y recibió el tercero.La jugada del tercer gol la inició José Ángel Peña, quien demostró que la defensa local es débil en el uno a uno y a base de fuerza protegió el balón para cederlo luego a Fabricio Alfaro. El contenció llegó tranquilo, desde atrás, y tuvo el tiempo para sacar un disparo potente y colocado. Un golazo al 67'.El Águila comenzó a presionar buscando otra vez el empate, pero a falta de diez minutos para el final se complicó con la expulsión de Erik Villalobos. El lateral izquierdo se fue con dos amarillas, una de ellas por reclamar.Con un hombre menos en la zona baja el Águila volvió a pasar más apuros. Benji Villalobos tapó un disparo de Tulloch a quemarropa en el 82' y luego el Metapán se metió bien en su mitad de cancha para evitar sustos, esperando el contragolpe.ÁGUILA:METAPÁN:Óscar Pleitez; Gerardo Guirola, Marvin Figueroa, Milton Molina, Édgar Henríquez; Fabricio Alfaro, Cristian Sánchez, Jaime Ortiz, Paolo Suárez; José Ángel Peña, Mckauly Tulloch.El equipo local abrió el marcador muy temprano, gracias a Ogangan. El africano superó a Francisco Jovel en la disputa cuerpo a cuerpo y con mucha garra puso el 1-0 del partido, apenas al minuto ocho del compromiso en el estadio Ramón Flores Berríos.El Audaz arrancó el partido frío y no solo el gol de Oganagan revelaba esa condición, sino el segundo tanto que llegó al minuto 12.Francisco Jovel Álvarez, el lateral derecho, se sumó al ataque en una jugada estacionaria, y puso el segundo tanto de cabeza.El partido pintaba para una goleada de los cucheros, no solo por lo temprano que habían conseguido los primeros dos goles, sino porque tenían dominio completo del partido.Muestra de ello es que al minuto 22 encontraron un nuevo hueco para volver a marcar. Esta vez fue Marvin Fuentes el que se hizo famoso y castigo al Audaz con el 3-0.El mismo Fuentes fue pieza clave en los siguientes minutos del primer tiempo. Desequilibró y enloqueció a los defensores del Audaz por la banda derecha y en una de esas jugadas logró habilitar a Ogangan, quien agradeció el gesto con el cuarto gol de los orientales, al minuto 41.Con ese festival de goles de los cucheros, el segundo tiempo fue un mero trámite. El equipo de casa intentó hacer más daño, pero tampoco lo hizo con la misma hambre de la primera parte, mientras que el Audaz se rindió y cedió los tres puntos en Santa Rosa de Lima.LIMEÑO:Kevin Carabantes; Francisco Jovel, José Valladares, Marvin Fuentes, Wálter Canales; Wilfredo Cienfuegos, César López, Juan José Hernández, Iván Suazo; Narciso Cáceres, Fredrick Ogangan.AUDAZ:Héctor Carrillo; Mario Palacios, Francisco Jovel, Juan Josué Sánchez, José Pereira; Carlos Anzora, Rodolfo Díaz, Jerson Aguilar, Jaime Flores; Eduardo Hurtado, Daley Mena.